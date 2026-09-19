Por: El Espectador

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Un sismo de magnitud 4,6 se presentó en la mañana del sábado 19 de septiembre en Istmina, Chocó, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico fue superficial, con una profundidad de 39 kilómetros, y su impacto se sintió en varios departamentos del occidente, incluidos Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. El SGC precisó que este sismo hace parte del enjambre sísmico que afecta la región desde hace dos semanas y que se ha venido monitoreando constantemente.

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El temblor se produjo a las 8:44 a.m. y, minutos después, a las 9:10 a.m., un nuevo movimiento de magnitud 3,1 sacudió la zona, evidenciando la recurrencia de la actividad sísmica en ese territorio. El sistema de vigilancia del SGC recibió múltiples reportes de ciudadanos que confirmaron la percepción del sismo en diversas poblaciones, en una región que permanece alerta desde el fuerte sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. Sin embargo, la entidad advirtió que el fenómeno conocido como enjambre sísmico es independiente de las réplicas del terremoto de agosto, debido a que ocurre en una zona y a una profundidad distinta y no responde al patrón típico de disminución gradual de magnitud que caracteriza a las réplicas.

El enjambre sísmico implica la ocurrencia de múltiples sismos sucesivos que pueden extenderse por días, semanas o meses, dificultando cualquier tipo de predicción sobre su duración o intensidad. El SGC ha enfatizado reiteradamente que, a pesar de los avances científicos, no existe forma de predecir con certeza cuándo ni dónde ocurrirá un sismo.

De acuerdo con información del SGC, la intensa actividad sísmica en Colombia se debe a su ubicación en una zona con contacto de varias placas tectónicas: Nazca, Sudamérica y Caribe. Este contexto geológico propicia sismos frecuentes, especialmente en la zona del Pacífico, asociada a la subducción de la placa de Nazca. Además, destaca el llamado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado cerca de Los Santos, donde ocurre el 60% de los sismos del país. El SGC subraya que este fenómeno es una concentración inusual de actividad sísmica, comparable solo con otras dos zonas similares en el mundo.

Cada mes, Colombia enfrenta en promedio cerca de 2.500 sismos y, en las tres décadas de monitoreo de la Red Sismológica Nacional, se han registrado miles de estos eventos. Así, el país continúa adaptándose a vivir en un territorio con alta actividad sísmica, recordando la importancia de construir una cultura de prevención y reacción informada.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo afecta a Colombia?

Un enjambre sísmico es una serie de sismos sucesivos que ocurren en una zona determinada y durante un período definido, sin que haya un evento principal que los desencadene. Según el Servicio Geológico Colombiano, este fenómeno puede durar días, semanas o meses, y afecta principalmente regiones del país como Chocó, donde se han registrado varios movimientos sísmicos en poco tiempo. A diferencia de las réplicas, el enjambre sísmico no implica una disminución progresiva de las magnitudes y su comportamiento es más impredecible.

¿Cuántos sismos se presentan en Colombia cada mes y por qué?

Según el Servicio Geológico Colombiano, en el país se presentan en promedio unos 2.500 sismos mensuales. Esta alta frecuencia se debe a la ubicación de Colombia en una zona de contacto entre varias placas tectónicas, incluyendo la Nazca, Caribe y Sudamericana. La interacción de estas placas produce una actividad sísmica constante, especialmente en la región del Pacífico y en zonas como el Nido Sísmico de Bucaramanga.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.