Por: EL PILON SA

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La posible llegada de Gustavo Petro, expresidente de Colombia, al conjunto residencial Sierras del Moral, en el norte de Bogotá, generó una carta de advertencia de parte de algunos residentes, según se conoció en un comunicado fechado el 18 de septiembre. Los firmantes recalcaron que su pronunciamiento no implica que la mudanza de Petro sea un hecho consumado, pues afirmaron: “No contamos con documentación que confirme una negociación o un contrato de arrendamiento y no presentamos esa posibilidad como un hecho consumado”, según el texto difundido.

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En ese comunicado se abordó también la situación de Petro frente a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida por su sigla en inglés, OFAC. Según lo citado por los residentes, una consulta al registro de dicha oficina, realizada el 18 de septiembre de 2026, muestra que Gustavo Francisco Petro Urrego figura dentro de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, llamada SDN. Para los firmantes, esta inclusión representa “una señal de alerta relevante” en relación con la posibilidad de que el exmandatario adquiera o arriende un inmueble en el conjunto.

El documento expuso el desacuerdo de los residentes ante una eventual operación, solicitando que esta no avance sin una evaluación jurídica adecuada sobre las restricciones aplicables. Invitaron tanto a propietarios como a intermediarios a buscar asesoría especializada antes de asumir compromisos, y solicitaron a la administración del conjunto revisar necesidades puntuales de seguridad, convivencia y uso de espacios comunes. Al mismo tiempo, el comunicado aclaró que estar incluido en la lista de OFAC no constituye una condena penal ni implica automáticamente la prohibición de arrendar una vivienda en Colombia; por tanto, no acusaron a Petro de delitos ni de irregularidades.

El pronunciamiento fue respaldado únicamente por sus firmantes y no representa la postura oficial de la administración del conjunto ni de todos los residentes, según expresaron. Frente a esto, Petro reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter), defendiendo su derecho fundamental a elegir su lugar de residencia y recordando, en palabras textuales: “Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir; es su derecho fundamental y nada le impide vivir donde quiera”. Mientras tanto, no existen pruebas documentales sobre un posible contrato de arriendo o compraventa.

Sobre la lista OFAC, administrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el comunicado recordó que aparecer allí implica el bloqueo de bienes e intereses en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, quienes también tienen, en términos generales, prohibido negociar con personas designadas, salvo licencia o autorización. Así, la inclusión de Petro en la SDN no representa un impedimento general para alquilar una vivienda en Colombia, pero sí sugiere la necesidad de analizar la eventual transacción desde el punto de vista jurídico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implicaciones tiene que Gustavo Petro esté en la lista OFAC para residir en Colombia?

La inclusión de Gustavo Petro en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos implica el bloqueo de sus bienes en Estados Unidos y prohíbe a personas estadounidenses transacciones con él, salvo ciertas autorizaciones. Sin embargo, como señalaron los residentes, no constituye prohibición general para residir o arrendar vivienda en Colombia; los efectos concretos dependen de la jurisdicción y de quiénes participen en la operación.

¿Por qué los residentes de Sierras del Moral pidieron asesoría jurídica antes de una posible llegada de Gustavo Petro?

Los residentes del conjunto Sierras del Moral solicitaron asesoría jurídica debido a que la inclusión de Petro en la lista OFAC podría implicar restricciones legales dependiendo de las características específicas de cualquier operación inmobiliaria. Por ello, consideran necesario revisar posibles efectos y asegurarse de cumplir con todas las regulaciones pertinentes antes de concretar cualquier arrendamiento o venta.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.