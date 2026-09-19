La frase de una compañera resume con profundo dolor el último acto de Cristian Garzón: “Es un héroe”. El joven guardia de seguridad, de 27 años, murió trágicamente después de intervenir en una situación de violencia registrada en la estación Terreros de TransMilenio, ubicada en Soacha, donde —según el relato de los testigos— intentó proteger a una trabajadora durante una violenta agresión.

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Para ella, la diferencia entre volver o no a casa estuvo en la decisión que tomó Cristian en ese preciso instante. La mujer aseguró que el guardia habría pensado en su hija de 18 meses, una bebé que la esperaba al terminar su turno laboral.

“Es un héroe. No debió ser él. En ese momento no estaba pensando en mi bebé. Tenía la cabeza caliente. Y yo creo que él sí pensó que a mí me esperaban en la casa. Una bebé de 18 meses en este momento estaría sin mamá”, relató con conmoción la compañera del guardia a Noticias RCN.

Los hechos se desencadenaron en la mencionada estación del sistema masivo en Soacha, cuando se presentó un intento de ingreso irregular. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, uno de los involucrados en la situación atacó a la trabajadora de seguridad. Al percatarse del peligro, Cristian Garzón intervino para defenderla, pero terminó recibiendo heridas de gravedad con arma blanca.

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Aunque sus compañeros reaccionaron de inmediato y lo trasladaron a un centro médico cercano, el joven guardia falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Lo que hace aún más dolorosa la tragedia es el contexto de vulnerabilidad al que se exponen los guardias. Su compañera recordó que Cristian había regresado a sus labores apenas cuatro días antes, tras cumplir con una incapacidad médica derivada de otra agresión que había sufrido mientras cumplía sus funciones de vigilancia.

“Yo no sé qué piensan los usuarios. No sé si piensan que uno no tiene corazón, que a uno no lo esperan en la casa o que uno es una máquina, que no siente. Agresiones como estas se viven a diario”, lamentó la trabajadora.

Más allá del ataque individual, la muerte de Cristian Garzón abrió nuevamente una dolorosa conversación sobre los riesgos extremos que enfrentan los trabajadores encargados de la seguridad y la convivencia dentro del sistema de transporte masivo.

Para sus colegas, Cristian era un trabajador dedicado. Para la mujer que estuvo junto a él, fue la persona que decidió actuar cuando ella estaba expuesta a sufrir daños mayores.

Por su parte, TransMilenio rechazó categóricamente lo ocurrido y emitió un pronunciamiento enfático señalando que ninguna discusión relacionada con el acceso al sistema puede justificar la violencia:

“(…) La vida humana tiene un valor invaluable y no puede valer menos que un pasaje”, indicó la entidad tras conocer el caso.

Tras los lamentables hechos, la Policía Nacional reportó la captura del presunto responsable del ataque, quien fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades competentes para avanzar con el proceso judicial correspondiente.

Mientras avanza la investigación, la historia de Cristian Garzón queda marcada por el testimonio de una compañera que asegura que su última decisión permitió que una madre pudiera regresar a casa junto a su hija. En medio del luto, familiares y colegas recuerdan al guardia como un hombre que, arriesgándolo todo, eligió ayudar a los demás.

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