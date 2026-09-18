Una jornada habitual de trabajo terminó en tragedia este viernes 18 de septiembre en la estación Terreros de Transmilenio, en Soacha. Cristian David Garzón Castro, de 27 años, quien trabajaba como guarda de seguridad en el sistema, fue atacado con un arma blanca y murió posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

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Caracol Radio recogió el testimonio de Natalia, compañera de trabajo de Cristian y también guarda de seguridad en la estación, quien presenció el ataque y contó cómo fueron los angustiosos segundos en los que intentó auxiliar al joven. Según su relato, ambos acababan de regresar de su tiempo de desayuno cuando retomaron sus labores. “Nos acomodamos y yo estaba en el torniquete colocandome el casco”, recordó.

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En ese momento dos personas aparecieron por el costado sur de la estación. Natalia relató que uno de ellos habría agarrado del pie a Cristian y “le agarró el pie” para luego “lo intentó hacer caer” de la estación. Ante la situación, ella se puso el casco y “salió corriendo para ayudar a su compañero”.

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La situación habría comenzado por una discusión relacionada con el pago para ingresar al sistema de transporte. La Policía Metropolitana de Bogotá indicó: “En medio de la situación se generó una confrontación que derivó en la agresión contra el funcionario de seguridad”.

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Natalia explicó que ella y Cristian intentaron intervenir para evitar que los usuarios evadieran el pago. En medio del altercado, la mujer vio cuando el agresor “se metió la mano” al pecho para sacar el arma blanca. “Yo tiré al compañero hacia atrás, pero no lo empujé lo suficientemente duro y la puñalada iba para mí, el compañero se metió”, relató.

Cristian terminó recibiendo la herida que, según Natalia, iba dirigida contra ella. La mujer recordó que el guarda alcanzó a reaccionar con tranquilidad pese a lo ocurrido. “Yo solo vi que Cristian pensó en mí porque yo ni siquiera estaba pensando en mi hija que me espera en la casa, en cambio el compañero se metió así sin pensarlo dos veces (…) Lo peor es que cuando me devolví a revisarlo, me dijo con una sonrisa que ‘todo estaba bien'”, contó.

La situación cambió cuando Natalia revisó las protecciones que llevaba Cristian y encontró la herida. “Cuando se corrió la pechera yo vi un roto en el chaleco y desesperadamente le empecé a quitar todas las protecciones y el uniforme (…) Cristian solo se quedó mirandome fijo con cara de asustado y se me desvaneció en los brazos”, manifestó.

Según la Policía, Cristian “alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial”, donde posteriormente el personal médico “informó su fallecimiento”. Tras el ataque, dos personas mayores de edad fueron capturadas y quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen.

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