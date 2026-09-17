El nombre de Shenner José Rojas Larez, de 29 años, aparece ahora en el centro de la investigación por la muerte de Ana Lucía González, la niña cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Ciudad Bolívar. Entretanto, autoridades de Bogotá y Mosquera recopilan testimonios y pistas para establecer qué ocurrió después de la desaparición de la menor.

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De acuerdo con El Tiempo, familiares de Ana Lucía señalan como presunto responsable a Rojas Larez, quien era pareja de una de las hermanas de la niña. La hipótesis de los investigadores está relacionada con un altercado que el hombre habría tenido con su entonces pareja horas antes de que la menor desapareciera.

Al respecto, la hermana de Ana Lucía contó a Citytv que el conflicto comenzó luego de que Rojas Larez encontrara un mensaje de otro hombre en su teléfono. “Eso empieza por un mensaje que recibí en las horas de la mañana. Él revisa mi celular y se da cuenta del mensaje que era de un hombre, entonces él reacciona de una manera muy violenta”, relató la mujer, quien aseguró que el hombre empezó a romper objetos.

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En el relato, la hermana explicó que le pidió a Ana Lucía acercarse a una panadería para pedir ayuda mientras ella acudía a un CAI. Sin embargo, cuando regresó a buscar a la niña, ya no estaba en el lugar.

Sobre el señalado responsable, algunas personas lo conocían con el apodo de ‘el Negro’ y que tendría allegados en Ibagué, quienes podrían aportar información sobre su comportamiento anterior. Además, una revisión preliminar de bases de datos de Venezuela encontró a una persona con el mismo nombre que registra antecedentes por hurto, aunque la fuente advierte que todavía debe establecerse si se trata del mismo hombre o de un homónimo.

Hay otro registro que sí aparece vinculado al nombre del sospechoso. Según El Tiempo, Rojas Larez figura en un proceso de carácter familiar relacionado con una disputa por su patria potestad.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación y se espera el informe de Medicina Legal. El Tiempo señala que el hombre sería procesado por homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

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