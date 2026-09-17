El caso por la muerte de Ana Lucía, la menor cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, tiene ahora un nuevo elemento señalado por un familiar. En conversación con Citytv, Rafael González, tío de la niña, aseguró que la menor habría contado a su hermana mayor que recibió tocamientos por parte de la pareja de esta.

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Según el relato entregado por González, el hombre habría intentado tocar a la niña en algunas ocasiones cuando se encontraban en el baño. El familiar sostuvo que la menor habría contado lo sucedido a su hermana mayor, quien posteriormente le habría reclamado al señalado por estos comportamientos.

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El tío de Ana Lucía afirmó que, frente a esos señalamientos, el hombre habría negado las acusaciones y habría cuestionado que se creyera en la versión de una niña. La familia, de acuerdo con el testimonio entregado al medio, considera que esos antecedentes deben ser tenidos en cuenta dentro de la investigación por la muerte de la menor.

González también manifestó que existe la posibilidad de que Ana Lucía haya sido víctima de violencia sexual antes de su muerte. Sin embargo, este aspecto deberá ser establecido por las autoridades mediante los análisis forenses y demás elementos que hagan parte de la investigación.

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Al ser consultado sobre la posibilidad de que hubiera ocurrido un acceso carnal violento, el familiar aseguró que para la familia esa hipótesis representa una posibilidad que debe ser investigada. Sus declaraciones se conocen mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.

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