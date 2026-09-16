El panorama judicial y político para el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo se torna cada vez más complejo, luego de que se confirmara su contundente negativa para participar en una diligencia de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación, enmarcada dentro del proceso que investiga las responsabilidades por la muerte del menor Kevin Acosta, un niño que padecía hemofilia y que falleció en Bogotá tras esperar infructuosamente por su tratamiento médico vital, según informó El Tiempo.

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La inasistencia del exfuncionario a la citación programada quedó al descubierto este miércoles, luego de que la fiscal del caso, Diana Yolima Niño, leyera públicamente una carta enviada por Jaramillo. En el documento, el exjefe de la cartera de Salud dejó en claro que su decisión es rechazar cualquier tipo de avenimiento o acuerdo en esta etapa procesal, frustrando la alternativa que buscaba explorar el ente acusador antes de dar paso formal a una investigación de carácter penal.

Los hechos que motivaron este espinoso proceso se remontan a principios de este año, cuando Kevin Acosta perdió la vida en la capital del país a consecuencia de graves complicaciones derivadas de la falta oportuna del medicamento especializado que requería para controlar su condición de hemofilia. La tragedia desató una ola de indignación nacional contra el sistema de salud y la gestión institucional del entonces ministro, al evidenciar las fallas críticas en la garantía de tratamientos para pacientes con enfermedades de alto costo.

Ante la negativa de conciliación, la representación de las víctimas, liderada por los reconocidos abogados Manuel Villanueva y Wilson Ruiz, fue tajante en exigir que el proceso avance sin contemplaciones hacia la apertura de una investigación penal formal en contra de Jaramillo por el presunto delito de homicidio culposo. “No se trata de una discusión económica ni de una negociación entre partes. Se trata de la vida de un niño y del derecho de su familia a conocer la verdad y obtener justicia. Por esa razón, la representación de las víctimas continuará adelante con las actuaciones judiciales y de investigación correspondientes”, manifestaron con vehemencia los juristas.

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El expediente disciplinario y penal alrededor de este doloroso episodio también ha rozado a otras altas esferas del poder político nacional. Hace algunas semanas, el propio ente investigador compulsó copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con el firme propósito de que se investigue de manera exhaustiva al expresidente Gustavo Petro, luego de que se determinara que el exmandatario habría revelado públicamente detalles reservados de la historia clínica del menor fallecido durante discusiones públicas sobre el sistema de salud.

Con la puerta de la conciliación cerrada por parte de Jaramillo y los abogados de la familia firmes en su petición de hallar responsabilidades penales, el caso de Kevin Acosta se consolida como uno de los expedientes más sensibles que afrontan exfuncionarios del anterior gobierno, poniendo a prueba la respuesta de la justicia frente a las omisiones institucionales que cuestan vidas humanas.

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