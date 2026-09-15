Por: El Espectador

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Cinco miembros del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (Eln), murieron en medio de enfrentamientos con la fuerza pública en la vereda Corcovado, ubicada en el municipio de Morales, al sur de Bolívar. El hecho fue confirmado tanto por las autoridades como por el presidente Abelardo de la Espriella, quien destacó la magnitud de esta operación a través de un mensaje en la red social X. De acuerdo con el mandatario, el Ejército Nacional sostuvo un combate directo con ese frente de guerra del grupo Eln, considerado por las autoridades como narcoterrorista. Como resultado, cinco integrantes fueron dados de baja y se lograron incautar seis armas largas, así como munición y material de intendencia.

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La operación tuvo como resultado la muerte de alias “Niche”, jefe de comisión de la denominada compañía Simón Bolívar. Según la comunicación oficial, este individuo acumulaba 11 años de actividad criminal y tenía la capacidad para planear y ejecutar ataques terroristas por medio de drones cargados con explosivos, francotiradores y la instalación de campos minados. El presidente resaltó que alias “Niche” también tenía dentro de sus tareas el reclutamiento y la formación de nuevos integrantes para el manejo de explosivos y el uso de drones, consolidando su papel estratégico dentro del grupo armado.

Entre los antecedentes más graves atribuidos a alias “Niche” se encuentra su presunta responsabilidad en diversos ataques contra la fuerza pública, incluyendo el atentado ocurrido en Aguachica en diciembre de 2025. En ese hecho, resultaron asesinados siete soldados y otros treinta militares sufrieron heridas, según lo relató el presidente De la Espriella en su publicación.

Durante la operación reportada, el soldado profesional Luis Torres Triana resultó herido, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Bucaramanga, en el departamento de Santander. De la Espriella expresó su solidaridad con el uniformado herido y su familia, deseando su pronta recuperación. Además, en el mismo comunicado, el mandatario fue contundente al señalar que no habrá lugar seguro para quienes atenten contra la vida de los soldados y la seguridad de la población, asegurando que el Estado los perseguirá con todas sus capacidades legítimas hasta acabar con ellos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias 'Niche' y cuál era su rol dentro del Eln?

Alias “Niche” era jefe de comisión en la compañía Simón Bolívar del Eln, con una trayectoria de once años en actividades criminales. Según el presidente Abelardo de la Espriella, era responsable de planear y ejecutar ataques mediante drones explosivos, francotiradores y campos minados, además de reclutar y entrenar a nuevos integrantes en el manejo de explosivos.

¿Cuál es el impacto de esta operación del Ejército Nacional contra el Eln en Bolívar?

La operación resultó en la muerte de cinco integrantes del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y la incautación de armas, munición y material de intendencia. Según el presidente de la Espriella, se trata de un golpe significativo contra la estructura operativa del Eln en Bolívar y demuestra la capacidad del Estado para combatir acciones terroristas en la región.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.