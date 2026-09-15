Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Pedro Hernán Toloza lleva 26 días encadenado a su buseta frente a las instalaciones de Logalarza en Ibagué, acción que inició el pasado 20 de agosto como forma de presión ante una disputa que sostiene con la empresa operadora. De acuerdo con la información proporcionada, Toloza ha pasado 25 noches ininterrumpidas en ese mismo lugar, afirmando que, hasta la fecha, no ha logrado ningún acuerdo con Logalarza, empresa de transporte a la que ha estado vinculado.

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La raíz del conflicto, según relata el propio Toloza, se sitúa en un accidente ocurrido en 2022. Tras el incidente, se habría establecido un acuerdo económico para solucionar los perjuicios económicos y materiales que dejó el siniestro. El propietario de la buseta explica que una aseguradora cubrió una parte de la deuda, pero surgieron desacuerdos respecto al dinero pendiente por pagar, asunto que hasta ahora no ha sido resuelto. Esta situación llevó a que la buseta permanezca fuera de circulación, afectando directamente la fuente de ingresos de Toloza.

En busca de una solución armoniosa, el propietario afirma que ha presentado solicitudes y ha intentado mecanismos de conciliación para resolver el problema. Sin embargo, hasta el momento, asegura que la empresa no ha respondido de manera satisfactoria o definitiva. Su principal petición es poder retirar el vehículo y vincularlo a otra empresa, permitiéndole así retomar su labor como transportador.

El caso de Toloza ha movilizado a organizaciones académicas, sociales, étnicas, de paz, derechos humanos y de víctimas del Tolima, que han convocado un plantón humanitario en solidaridad con el conductor. Esta jornada de apoyo se adelantará el jueves 17 de septiembre a las 4:30 de la tarde, frente a la sede de Logalarza, en la carrera Quinta con calle 23. Según el propietario, mantendrá la protesta hasta que logre una solución que le permita volver a trabajar, reiterando el llamado tanto a la empresa como a las entidades responsables para que atiendan su caso.

Este medio intentó obtener una declaración oficial por parte de Logalarza frente a las denuncias y reclamos públicos de sostiene Toloza, pero hasta el momento la compañía no ha entregado una versión sobre el conflicto.

¿Cuál es el motivo de la protesta de Pedro Hernán Toloza frente a Logalarza en Ibagué?

La protesta de Pedro Hernán Toloza responde a un desacuerdo que surgió luego de un accidente ocurrido en 2022. Según Toloza, se estableció un acuerdo económico tras el siniestro, donde una parte fue cubierta por una aseguradora, pero existen diferencias respecto al dinero restante. Su principal solicitud es poder retirar la buseta de Logalarza y vincularla a otra empresa para así recuperar su fuente de trabajo.

¿En qué consiste el plantón humanitario convocado en solidaridad con Pedro Hernán Toloza?

Diversas organizaciones del Tolima han convocado un plantón humanitario en apoyo a Pedro Hernán Toloza. La jornada está programada para el jueves 17 de septiembre a las 4:30 de la tarde, frente a las instalaciones de Logalarza. El objetivo es acompañar y respaldar la protesta de Toloza, quien permanece encadenado a su buseta en señal de inconformidad por la falta de acuerdo con la empresa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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