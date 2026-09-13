Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En la madrugada del domingo 13 de septiembre, un hecho de inseguridad inquietó a los residentes del centro de Ibagué. Un hombre fue sorprendido cuando, presuntamente, intentaba hurtar en una veterinaria ubicada en la zona central de la ciudad, específicamente en la calle 28 con Sexta. Fue una persona que se percató de la situación quien comenzó a seguirlo una vez salió del local, iniciando así una persecución que se extendió por varias calles del sector. El seguimiento terminó en el área conocida como la Quinta, donde el presunto ladrón fue alcanzado por varias personas que lo habían seguido desde la veterinaria.

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Cuando el grupo de ciudadanos logró darle alcance, algunos intentaron agredirlo físicamente. No obstante, la intervención oportuna de uniformados de la Policía impidió que estas acciones continuaran. La actuación de los agentes, sin embargo, no fue bien recibida por varias de las personas presentes, quienes manifestaron su inconformidad por considerar que los policías estaban protegiendo al supuesto delincuente. En medio de la tensión, una de las personas grabó los acontecimientos y expresó con molestia: “Así defienden a las ratas la Policía en Ibagué”, dejando en evidencia el descontento y la indignación de quienes presenciaron la escena, así como la percepción de impunidad que se tiene sobre algunos procedimientos policiales.

Según lo conocido sobre el caso, durante la fuga, el señalado abandonó algunos objetos, entre los cuales se encontraba un celular que fue recuperado en el transcurso de la persecución. Por el momento, las autoridades han manifestado que tendrán que investigar lo ocurrido dentro de la veterinaria y definir exactamente qué objetos o dineros fueron extraídos. El incidente ha generado un debate en la comunidad sobre el manejo que debe darse a quienes son sorprendidos en hechos delictivos y el papel de la Policía en la protección de los derechos de todas las personas involucradas, sean víctimas o señalados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió exactamente en la veterinaria del centro de Ibagué durante el intento de robo?

El presunto intento de robo en la veterinaria comenzó en la madrugada, cuando un hombre fue descubierto en el interior del establecimiento. De acuerdo con lo reportado, tras ser advertido por un ciudadano, el sospechoso escapó y fue perseguido por varias cuadras hasta ser alcanzado por un grupo de personas. Durante la huida dejó algunos elementos, incluido un celular. Las autoridades deberán esclarecer qué fue sustraído y cómo ocurrió el ingreso al local.

¿Por qué la Policía intervino durante la persecución del presunto ladrón en Ibagué?

La Policía intervino en el momento en que un grupo de personas alcanzó al presunto ladrón, para evitar que se cometiera una agresión física en su contra. Aunque algunos testigos manifestaron su inconformidad y criticaron la intervención policial, la actuación policial se dio con el propósito de impedir el uso de la fuerza y preservar los derechos tanto del señalado como de la comunidad involucrada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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