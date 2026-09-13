Por: El Espectador

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Nubia Carolina Córdoba ha enfrentado uno de los periodos más desafiantes en la historia reciente del Chocó. Cuando se le pregunta por los resultados de su mandato, la gobernadora resalta que los últimos tres años han estado marcados por constantes emergencias en la región. El episodio más reciente y crítico fue el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, un evento sísmico devastador que fue solo el inicio de una cadena de desastres. Tras el sismo, lluvias torrenciales azotaron el departamento, provocando inundaciones generalizadas y dejando vastos sectores cubiertos de escombros, de acuerdo con información detallada en el reporte original.

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Frente a este panorama, Córdoba se ha convertido en el rostro de una ambiciosa iniciativa llamada el “Plan Marshall”, impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella. Este plan, lanzado desde Quibdó el mismo día que el mandatario nacional cumplió un mes en el poder, busca reconstruir y recuperar la infraestructura y tejido social del Chocó tras los daños recientes. Según lo planteado en el artículo, se trata de un programa piloto con alto valor estratégico: si demuestra ser efectivo en Chocó, la idea es expandirlo a otras regiones del país, funcionando como modelo nacional para la atención y reconstrucción después de emergencias.

El contexto político en la región ha sido igualmente inestable. El Chocó ha tenido 14 gobernadores en los últimos 16 años, entre elegidos por voto popular y designados temporalmente, lo que evidencia una marcada falta de continuidad en los procesos administrativos. En este escenario, Nubia Carolina Córdoba sobresale por romper varias barreras. Es apenas la segunda gobernadora en casi dos décadas que ha logrado permanecer más de 24 meses seguidos en el cargo, después de Jhoany Carlos Alberto Palacios, quien completó su periodo entre 2016 y 2020.

Además, Córdoba se ha convertido en la primera y única mujer elegida por voto popular para ocupar la principal oficina de la Gobernación del Chocó, llegando al cargo respaldada por el Partido Liberal. Su elección estuvo marcada por su tradición familiar en la política —es hija de dos políticos— y el apoyo de su antecesor, Ariel Palacios, quien enfrenta imputaciones por presuntos delitos relacionados con contrataciones durante la pandemia. Según el artículo, la gestión reciente de la gobernadora ha tomado relevancia nacional y su papel en la articulación del “Plan Marshall” ha incrementado su visibilidad en medio de la adversidad.

¿Qué es el “Plan Marshall” que lidera Nubia Carolina Córdoba en Chocó?

El “Plan Marshall”, promovido por el presidente Abelardo de la Espriella y ejecutado por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, es una estrategia integral para la reconstrucción del departamento de Chocó tras el terremoto y las lluvias torrenciales. Se lanzó desde Quibdó y busca ser un piloto para implementar medidas similares en otras regiones del país si resulta exitoso.

¿Por qué la gobernadora Nubia Carolina Córdoba es una figura inusual en la política del Chocó?

Nubia Carolina Córdoba destaca porque es la única mujer elegida por voto popular en la historia reciente para dirigir la Gobernación del Chocó y una de las pocas que ha completado más de dos años continuos en el cargo, en un contexto de alta rotación y crisis recurrentes en la administración regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.