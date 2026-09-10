Por: El Espectador

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Cinco meses le tomó a la justicia colombiana resolver el caso de Juliana Guerrero Jiménez, luego de que la Fiscalía General de la Nación alcanzara un preacuerdo con la joven implicada en la presentación de títulos académicos falsos para aspirar al cargo de viceministra de juventudes en el Ministerio de Igualdad, durante el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con la información difundida, la Fiscalía le imputó cargos el 26 de marzo de 2026 por el delito de fraude procesal y Guerrero Jiménez aceptó haber presentado documentos falsificados ante la Presidencia de la República para obtener el nombramiento. Debido a esa aceptación, fue condenada a tres años de prisión, demostrando una inusual celeridad en el proceso judicial.

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Este avance contrasta fuertemente con otro caso de características parecidas que, hasta el momento, permanece sin mayores progresos en los expedientes de la Rama Judicial. Se trata del proceso contra el exsenador Julián Bedoya, miembro del Partido Liberal, abierto desde 2021 cuando la Corte Suprema de Justicia lo citó a indagatoria, justamente por el mismo delito de fraude procesal por el que fue juzgada Guerrero. Según el expediente conocido, Bedoya habría realizado y aprobado 16 exámenes en solo cuatro días, lo que dio origen a la expedición de su diploma como abogado. Cabe mencionar que se había ausentado de la universidad durante diez años, tras suspender sus estudios, y posteriormente regresó para culminar el programa académico.

La situación fue de conocimiento público en 2019, cuando se divulgaron los detalles de cómo, presuntamente, Bedoya consiguió el título universitario de manera irregular. Tras revelarse los hechos, las directivas de la universidad a la que pertenecía iniciaron acciones para solicitar la revocatoria del título otorgado. La Facultad de Derecho de esa institución finalmente declaró inválido el diploma, evidenciando las dudas existentes en torno al proceso académico y las prácticas administrativas.

Mientras el caso de Juliana Guerrero alcanzó una condena en solo cinco meses, el expediente contra Julián Bedoya continúa sin una resolución clara, pese a la gravedad y similitud de los cargos. Esta diferencia en los tiempos de respuesta por parte de la justicia pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema judicial en Colombia para procesar casos que, aunque comparables, reciben ritmos y tratamientos distintos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenada Juliana Guerrero Jiménez por fraude procesal en Colombia?

Juliana Guerrero Jiménez fue condenada a tres años de prisión luego de aceptar ante la Fiscalía General de la Nación que presentó documentos académicos falsos con el objetivo de acceder al Viceministerio de las Juventudes, en el Ministerio de Igualdad del gobierno Petro. La sanción se produjo por el delito de fraude procesal, tras haber entregado los documentos irregulares ante la Presidencia de la República.

¿Cuál es el estado actual del proceso legal contra Julián Bedoya por fraude procesal?

El caso del exsenador Julián Bedoya, investigado por presentar y aprobar exámenes de manera irregular para obtener el título de abogado, lleva años en la Rama Judicial sin avances destacados desde que la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria en 2021. Aunque la universidad revocó su título, el proceso ante los tribunales aún no tiene una resolución definitiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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