Una fotografía de Nicolás Maduro Moros recorrió el mundo este domingo, pero detrás de esa imagen hay una supuesta versión que pocos conocían: el preso no quería tomársela. Su familia reveló que la foto fue capturada el 25 de junio, un día después del doble terremoto que sacudió a Venezuela, y que el estado emocional en que se encontraba el detenido casi impide que existiera.

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Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

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De acuerdo con el relato difundido en un video por Nicolás Maduro Guerra, hijo del caído líder del régimen ese día él estaba pegado al televisor. El familiar del caído líder del régimen aseguró que su padre estaba visiblemente afligido y siguiendo de cerca las noticias sobre los daños del sismo.

“Él ese día, con las llamadas que tiene permitidas, nos llamó casi 4 o 5 veces, muy pendiente de la situación, preguntando cosas, cómo estaba La Guaira”, relató quien grabó el mensaje, relató el hijo del tirano en Venezuela.

Fue entonces cuando llegó el fotógrafo autorizado al lugar de reclusión. Ante la negativa inicial, la persona insistió y lo convenció con un argumento sencillo: la imagen podría servirle para enviar un mensaje al exterior.

“Él pensó que se la iba a tomar para que en algún momento, Dios mediante, esa foto pudiera enviar un mensaje de que él estaba bien, de que él estaba fuerte y que bueno, estaba resistiendo”, explicó el familiar.

#Mundo | Hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, dio detalles de las polémicas fotos de su padre desde el centro de detención en Nueva York. Vía: @GabyGabyGGhttps://t.co/qVSnCpbdgu pic.twitter.com/uM6BXrhPYY — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 1, 2026

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Las fotografías fueron entregadas impresas. Maduro Moros las despachó por correo postal el 13 de julio desde su lugar de detención. El sobre llegó a una dirección en Estados Unidos el martes 25 de agosto, casi seis semanas después de enviado. Solo entonces la familia pudo ver la imagen y comenzó a deliberar sobre cómo, cuándo y con qué mensaje compartirla públicamente.

El viernes en la noche, el propio Maduro Moros llamó por teléfono y dictó el texto que acompañó la publicación. La foto fue divulgada este domingo junto a ese mensaje, cerrando un proceso que tomó más de dos meses desde el obturador hasta la pantalla.

¿Qué ocurrió con el terremoto?

El 24 de junio de 2026 Venezuela fue sacudida por un doble sismo que generó alarma en varias regiones del país, incluida La Guaira. Según el relato de su familia, Maduro Moros usó casi todas sus llamadas permitidas ese día para indagar sobre los daños, lo que evidencia el impacto emocional que el evento tuvo en él incluso desde su celda.

¿Cómo llegó la fotografía de Maduro Moros desde la prisión hasta el exterior?

El proceso fue completamente análogo: las imágenes se imprimieron en papel y se enviaron por correo postal convencional, un método que tomó aproximadamente seis semanas en completarse. Este mecanismo refleja las estrictas restricciones de comunicación que enfrenta el detenido, quien solo puede contactar al mundo a través de llamadas limitadas y correspondencia física.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.