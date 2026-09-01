Por: Caracol TV

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La tragedia que sacudió a Nepal tras la avalancha del pasado miércoles sigue dejando cifras que estremecen, mientras el país enfrenta una de sus operaciones de rescate más difíciles de los últimos años. Según el balance más reciente de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés), el número de fallecidos se elevó a 939, en tanto que la cantidad de personas desaparecidas disminuyó hasta 3.925. En este último grupo, la mayoría corresponde a trabajadores de proyectos hidroeléctricos, cuyo paradero es incierto en medio de las instalaciones devastadas y túneles anegados, como ocurre en la central Upper Trishuli-3A. De acuerdo con la NDRRMA, hay 592 ciudadanos extranjeros que siguen desaparecidos.

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La situación de los trabajadores atrapados es especialmente dramática. Los rescatistas consideran probable que muchos sigan dentro de los túneles, completamente inundados y bloqueados por rocas y lodo, sin poder determinar si hay sobrevivientes o siquiera restos por recuperar. Los intentos de comunicación fueron infructuosos. El domingo, militares descendieron por un hueco abierto pero no obtuvieron ninguna respuesta. A pesar de los avances técnicos —como la introducción de aire por conductos y la apertura de accesos alternativos—, las condiciones hostiles y la dificultad para trasladar excavadoras de gran tamaño por carreteras destruidas han ralentizado las labores, como describió el ingeniero Shri Ram Neupane a medios locales.

La cronología de la búsqueda muestra cómo cada paso ha enfrentado un nuevo obstáculo: desde el acceso a la zona por aire, frustrado por el mal tiempo, hasta la constante lucha contra el agua y los escombros. Nepal ha contado con el apoyo de especialistas extranjeros, incluyendo equipos de la India, China y Corea del Sur, como confirmó el portavoz gubernamental Prakash Poudel. Estos equipos internacionales se han desplegado en las zonas más afectadas por la avalancha.

No todos los desaparecidos corresponden a personas atrapadas bajo tierra, como lo demuestra el caso de Ajay Prasad Singh, un ingeniero que fue visto por última vez poco antes del desastre. Su familia y colegas siguen buscando rastros de su ubicación, ejemplificando la complejidad de calcular cuántos siguen bajo los escombros. En distintos puntos, como Rasuwagadhi, las búsquedas han concluido sin hallar a nadie, o con hallazgos tristes bajo el barro en Chilime y Upper Trishuli-1. La esperanza de encontrar sobrevivientes disminuye al ritmo que aumentan los días y los kilómetros de obstáculo superados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos trabajadores continúan desaparecidos en los proyectos hidroeléctricos de Nepal?

De acuerdo con la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), la cifra de trabajadores desaparecidos en proyectos hidroeléctricos disminuyó de 933 a 639, aunque las condiciones de búsqueda hacen difícil saber exactamente cuántos permanecen atrapados bajo tierra, ya que muchos podrían encontrarse en túneles inundados o en áreas arrasadas por la avalancha.

¿Por qué es tan difícil rescatar a los trabajadores atrapados en los túneles de las hidroeléctricas en Nepal?

Rescatar a los trabajadores atrapados se complica por la inundación de los túneles, el bloqueo con rocas y lodo, la destrucción de carreteras que impide llevar maquinaria pesada y la falta de contacto con posibles sobrevivientes. Además, la cronología de la emergencia ha estado marcada por obstáculos técnicos y logísticos que han impedido avances rápidos en las labores de búsqueda y rescate, según la NDRRMA y testimonios de ingenieros en el lugar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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