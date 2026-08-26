Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Desde el 10 de agosto, Pereira vivió una de las jornadas más difíciles de su historia reciente tras un terremoto que sacudió profundamente la ciudad. Frente a esta emergencia, los trabajadores oficiales del municipio salieron a las calles y demostraron un compromiso admirable, según información recopilada por El Diario.

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Estos hombres y mujeres, miembros del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Pereira, no dudaron en dejar de lado sus propias tragedias personales, las ganas de estar junto a sus familias y se enfocaron en servir a la comunidad. Desde las primeras horas tras el sismo, sus cuadrillas atendieron las zonas más afectadas: barrios, la zona céntrica y el sector rural, priorizando el rescate de personas, la remoción de escombros y la limpieza requerida para restablecer la vida cotidiana.

Su labor no solo es física; existe una carga emocional importante al enfrentarse a rostros de ciudadanos que han perdido a sus seres queridos. Pero, a pesar de ello, los obreros continúan su tarea, recibiendo agradecimientos por parte de la comunidad que reconoce la importancia de su entrega. Para ellos, el mejor homenaje a los 80 años de existencia del sindicato fundado en 1946, es demostrar, en momentos decisivos como estos, por qué son esenciales para Pereira.

No es la primera vez que estos trabajadores enfrentan emergencias derivadas de desastres naturales. Su historia ha estado marcada por diversas situaciones críticas, lo que les ha dado experiencia para responder con fortaleza y organización. Ahora, su trabajo se concentra en la limpieza de escombros y reparaciones en lugares emblemáticos como el Palacio Municipal y el Parque del Café, además de intervenir en albergues temporales como El Vergel y la Villa Olímpica. El equipo de podas ha sido fundamental para restablecer vías tanto rurales como urbanas.

Además de estas labores, su aporte se extiende a la adecuación del Aeropuerto Internacional Matecaña, lo que evidencia la amplitud de los requerimientos actuales. De acuerdo con El Diario, más de 200 trabajadores oficiales, apoyados con maquinaria de la Alcaldía, no han parado un solo día para lograr la reconstrucción de la ciudad, una tarea que asumen con pasión y amor por Pereira.

La ciudadanía ha destacado que estos obreros son verdaderos héroes de carne y hueso. Así lo demuestran en cada jornada, dejando claro su valor fundamental en los momentos más urgentes para el municipio.

¿Qué papel han cumplido los trabajadores oficiales de Pereira tras el terremoto del 10 de agosto?

Los trabajadores oficiales del municipio de Pereira han sido pieza clave en labores de rescate, remoción de escombros, limpieza y restablecimiento de infraestructura esencial en la ciudad, según El Diario. Han estado presentes desde el primer momento, demostrando eficiencia y solidaridad tanto en zonas urbanas como rurales.

¿En qué lugares han concentrado sus labores los obreros de Pereira tras la emergencia?

De acuerdo con la información de El Diario, los obreros han trabajado en el centro de Pereira, el Palacio Municipal, Parque del Café, albergues como El Vergel y la Villa Olímpica, además de contribuir en la adecuación del Aeropuerto Internacional Matecaña y atender diferentes vías urbanas y rurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.