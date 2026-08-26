Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre el fenómeno migratorio a través del Tapón del Darién, al asegurar que durante el periodo en que encabezó el Gobierno nacional se logró terminar el tránsito de migrantes por esa zona. De acuerdo con el exmandatario, por el Darién habrían transitado cerca de medio millón de personas, lo que refleja la magnitud de la crisis migratoria en ese lugar fronterizo. Petro señaló que, tras la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela durante su administración, el flujo de migrantes por el lado venezolano se redujo notablemente.

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Además de exponer estos datos, el exjefe de Estado aprovechó su intervención para criticar las políticas que Estados Unidos implementa en materia de control migratorio, especialmente aquellas que exigen la recopilación de datos biométricos de ciudadanos colombianos. Petro cuestionó este enfoque y enfatizó en la importancia de garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de las personas migrantes, tanto en Colombia como fuera del país.

En su discurso, el expresidente también recordó que la migración no es un fenómeno unilateral. Mencionó que millones de colombianos han salido al exterior, estableciéndose en países como Venezuela, Estados Unidos y en distintas naciones de Europa. Petro subrayó que, así como Colombia recibe población migrante, también es un país de origen de muchos ciudadanos que buscan nuevas oportunidades en el extranjero.

Petro no estuvo de acuerdo con el uso del término “ilegales” para referirse a quienes migran. El exmandatario rechazó medidas como la detención, la deportación y otras acciones similares que deben enfrentar algunos migrantes durante sus procesos. Según su visión, una de las tareas cruciales que enfrenta Colombia consiste en defender integralmente los derechos humanos de sus ciudadanos fuera del territorio nacional, además de asumir de manera responsable la atención de la población migrante que ingresa al país.

Las declaraciones de Petro ponen sobre la mesa la necesidad de soluciones estructurales para la migración y el compromiso de las autoridades con la protección y el bienestar tanto de quienes salen de Colombia como de quienes llegan al país.

¿Cuántos migrantes cruzaron el Darién durante el gobierno de Gustavo Petro?

De acuerdo con declaraciones del expresidente Gustavo Petro, cerca de medio millón de personas habrían transitado por el Darién durante su periodo presidencial. Este dato resalta la magnitud del flujo migratorio por esa zona y el desafío que representó para las autoridades en ese momento.

¿Qué críticas hizo Gustavo Petro a las políticas migratorias de Estados Unidos?

Petro cuestionó especialmente la exigencia de Estados Unidos de recopilar datos biométricos de ciudadanos colombianos como parte de sus políticas de control migratorio. Asimismo, expresó su rechazo frente a medidas de detención y expulsión de migrantes, defendiendo el respeto por los derechos humanos de quienes migran.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.