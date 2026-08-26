Una compleja situación de orden público y ambiental se registra en el departamento del Tolima tras confirmarse la captura de dos personas presuntamente implicadas en la provocación de incendios forestales. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, entregó los detalles de la ofensiva institucional y señaló que detrás de la emergencia confluyen factores técnicos y delictivos: “Parte de los focos se originan por barreras contrafuegos no técnicas. También hay indicios de acción criminal: la Policía ya capturó a dos personas”.
Ante las hipótesis gubernamentales que apuntan a una posibleIncendios forestales Tolima capturados Ministerio del Interior Rodrigo Lara el presidente Abelardo De La Espriella ordenó un refuerzo inmediato de la fuerza pública en la región. El jefe de la cartera ministerial precisó que la emergencia impacta de manera directa a gran parte del departamento, advirtiendo que “hay focos activos en 11 municipios: Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar”.
Las labores de contención alcanzaron puntos críticos durante la noche, especialmente en las poblaciones de San Luis y Coello. Según reportó el ministro, las unidades operativas desplegadas en el terreno “se combatió hasta las 4:30 a. m. protegiendo viviendas y torres de energía”, destacando una labor articulada en la que “se trabaja en tierra con Bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía y comunidad”.
Para mitigar el impacto de la emergencia, el Gobierno nacional solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) el envío urgente de equipos de apoyo logístico, tales como mangueras, motosierras y motobombas, herramientas indispensables para que los socorristas puedan liquidar los puntos calientes que continúan amenazando a las comunidades rurales del Tolima.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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