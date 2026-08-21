La situación de orden público ambiental en el departamento del Tolima alcanzó niveles críticos durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, cuando una gigantesca conflagración forestal se intensificó sin tregua en el corregimiento de Gualanday, jurisdicción del municipio de Coello. Las llamas, alimentadas por las altas temperaturas y los fuertes vientos de la temporada, no solo amenazan con arrasar varias viviendas de la zona rural, sino que ya han consumido aproximadamente 300 hectáreas de vegetación y obligado a las autoridades locales a ordenar evacuaciones preventivas de urgencia.

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Este foco crítico se suma a un panorama nacional sumamente complejo, marcado por la presencia de más de veintidós conflagraciones simultáneas distribuidas en al menos doce municipios del departamento, lo que mantiene en máxima alerta a los organismos de socorro y a las administraciones territoriales.

Tras la difusión de múltiples videos en redes sociales que evidenciaban la aterradora magnitud del fuego devorando la vegetación a la vera de la carretera, las reacciones de distintas figuras de la vida política nacional no se hicieron esperar, exigiendo acciones inmediatas al Gobierno central. El expresidente Álvaro Uribe utilizó su perfil oficial en la red social X para resumir el clamor ciudadano ante la emergencia, escribiendo de manera directa: “Se necesita toda la ayuda”.

Emergencia ambiental en Tolima: 13 incendios forestales activos destruyen hectáreas de bosque y cultivos en 12 municipios. Equipos de bomberos y la Fuerza Aérea combaten el fuego por aire y tierra. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/zhPZUuC3Mn — Revista Semana (@RevistaSemana) August 21, 2026

Frente al aluvión de críticas y la presión por la falta de recursos iniciales, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, asumió la vocería oficial para entregar un balance detallado de la ofensiva desplegada por el Ejecutivo para contener las llamas en el territorio tolimense. A través de sus canales digitales institucionales, el jefe de la cartera ministerial detalló la magnitud del operativo humano movilizado para hacer frente a la tragedia. “Como Ministro del Interior informo al país sobre la grave situación de incendios forestales en el Tolima. En este momento trabajan 150 bomberos de los cuerpos de Suárez, Armero Guayabal, Villahermosa, Líbano, Rovira, Chaparral, Carmen de Apicalá, Coyaima, Coello, Espinal, Fresno e Ibagué”, aseveró el funcionario, destacando el esfuerzo articulado de los rescatistas locales.

A este contingente inicial se sumaron rápidamente el Grupo Táctico de Bomberos Forestales de Riosucio y la Fuerza de Tarea de Incendios Forestales proveniente de los departamentos de Boyacá y Girardot.

El titular de la cartera política también anunció la llegada de refuerzos adicionales para evitar que la conflagración continúe expandiéndose sin control hacia zonas pobladas o vías principales del corredor vial. En su reporte, Lara indicó que “esta noche se movilizan 90 bomberos más de los Grupos Tácticos de Jamundí, Tuluá, Oriente Antioqueño, Oficiales de Bogotá y una fuerza de tarea del Huila”, con el propósito de relevar al personal agotado y blindar los puntos más vulnerables. Asimismo, el alto funcionario confirmó que la propia directora nacional de Bomberos se desplazó personalmente hasta el teatro de operaciones en Gualanday, una zona especialmente afectada toda vez que el fuego logró alcanzar la calzada doble que conecta a las ciudades de Ibagué con el municipio de Espinal.

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