El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un nuevo evento sísmico en el departamento del Chocó durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre de 2026.

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De acuerdo con el reporte, el movimiento ocurrió a las 3:40 a. m., hora local, y tuvo una magnitud de 3,0. El epicentro fue localizado en el municipio de El Litoral del San Juan (Docordó).

El SGC estableció una profundidad de 46 kilómetros para el evento, por lo que se trató de un sismo de profundidad intermedia. La información corresponde al Boletín Actualizado 1 publicado por la entidad.

El movimiento se registra en una zona del Chocó que mantiene actividad sísmica desde el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. El SGC ha identificado en el departamento tanto réplicas de ese evento como un enjambre sísmico en sectores que incluyen El Litoral del San Juan.

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El SGC ha explicado que la actividad registrada en el departamento presenta dos grupos principales. Por un lado, están las réplicas del sismo del 10 de agosto, concentradas principalmente en San José del Palmar, El Litoral del San Juan y Sipí.

Por otro, la entidad ha identificado un enjambre sísmico en inmediaciones de Istmina, Medio San Juan, Sipí y El Litoral del San Juan, con profundidades principalmente entre 30 y 70 kilómetros. Para el 3 de octubre, el SGC reportaba más de 1.590 eventos pertenecientes a este grupo.

Cómo reportar un temblor en Colombia

El SGC dispone de la plataforma Sismos Sentidos, mediante la cual las personas pueden informar si percibieron un movimiento y describir sus efectos. Esta información ayuda a estimar la intensidad del sismo en diferentes lugares y sirve como insumo para las entidades encargadas de la gestión del riesgo.

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