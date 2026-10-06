Por: El Espectador

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Olmedo de Jesús López y Sneyder Pinilla, testigos claves dentro de la investigación por el millonario desfalco a la Unidad Nacional para el Riesgo de Desastres (Ungrd), afrontan una nueva realidad jurídica tras la orden del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de trasladarlos de cárcel. De acuerdo con la información de El Espectador, ambos estaban en la Cárcel y Penitenciaría para Miembros de la Fuerza Pública de Alta y Media Seguridad (Ejepo), en el Cantón Militar de Puente Aranda en Bogotá, pero ahora serán enviados a La Picota. La decisión, firmada por el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director del Inpec —entidad que depende del Ministerio de Justicia—, se da en medio de una investigación que ya tiene tras las rejas a un exministro y a dos expresidentes del Congreso.

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El presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta de X, sostuvo que no habrá privilegios para quienes enfrenten la justicia por este escándalo que, según él, involucró fondos destinados a agua, alimentación infantil y atención de familias afectadas por emergencias. “No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley”, aseguró. De la Espriella reiteró que, en su gobierno, no existen cárceles VIP ni pabellones personalizados.

Sin embargo, esta decisión administrativa ha generado alerta entre las defensas de López y Pinilla, porque contradice órdenes judiciales previas que buscaban proteger su seguridad e integridad. Según el abogado Gustavo Moreno, representante de Sneyder Pinilla, existe una orden judicial vigente que dispone el mantenimiento de su representado en una guarnición militar tras colaborar con la justicia, y resaltó la importancia de preservar las garantías concedidas a los testigos que han decidido delatar la red de corrupción. El juez John Mario Díaz, en audiencia pública, argumentó que López y Pinilla enfrentan riesgos por su papel de ‘sapos’, como se refirió en la intervención de la defensa, y por la influencia de ciertos actores involucrados en la presunta estructura criminal, los cuales tienen intereses en obstaculizar el avance investigativo.

En el caso particular de Pinilla, la jueza Martha Cecilia Artunduaga Guaraca también expidió una orden que requiere que siga recluido en una instalación militar, debido a su condición de testigo con riesgo de seguridad extremo y tras negar la prisión domiciliaria por delitos relacionados con concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado. El abogado José Moreno, quien defiende a Olmedo López, advirtió que el traslado incumple lo dispuesto por el juez Díaz y podría comprometer la responsabilidad de las autoridades que lo autoricen o materialicen, haciendo responsables a quienes ordenen cualquier eventual daño a la vida o integridad de López o sus familiares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Olmedo López y Sneyder Pinilla serán trasladados de cárcel según el Inpec?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó trasladar a Olmedo de Jesús López y Sneyder Pinilla de la guarnición militar Ejepo a la cárcel La Picota en cumplimiento de una directriz firmada por el director Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. Según declaraciones oficiales citadas por El Espectador, el objetivo es evitar privilegios y asegurar que respondan ante la justicia sin beneficio alguno, conforme a lo afirmado por el presidente Abelardo de la Espriella.

¿Qué riesgos señalan los jueces sobre el traslado de López y Pinilla a una cárcel ordinaria?

De acuerdo con las intervenciones de los jueces John Mario Díaz y Martha Cecilia Artunduaga Guaraca, citadas por El Espectador, los testigos López y Pinilla estarían en riesgo de seguridad extremo si son ubicados en una cárcel ordinaria. Se ha señalado que, por su papel colaborando con la justicia en un caso de alto perfil, pueden ser objeto de represalias, lo cual motivó previamente su reclusión en un centro militar, priorizando su integridad y la efectividad de su proceso de cooperación judicial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.