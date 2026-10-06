Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios relacionados con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fueron trasladados a la cárcel La Picota en Bogotá. La decisión fue adoptada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que quedó registrada en las primeras imágenes difundidas donde se ve a los exfuncionarios esposados en manos y pies, portando uniformes de color café con naranja, y siendo escoltados en un vehículo oficial hacia el nuevo lugar de reclusión.

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Antes de este traslado, López se encontraba en el Cantón Caldas, mientras que Pinilla estaba bajo custodia en la Escuela de Artillería, según información revelada por el INPEC y documentada fotográficamente. Un video también permitió observar a Sneyder Pinilla en el momento en el que le rapan el cabello como parte de los procedimientos carcelarios antes de ingresar a La Picota. Estas imágenes no tardaron en despertar más atención sobre el caso y las condiciones judiciales enfrentadas por ambos detenidos.

El traslado fue ordenado de forma directa por el director del INPEC, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. Por su parte, el abogado de Sneyder Pinilla, Luis Gustavo Moreno, cuestionó la medida. Moreno afirmó que existe una orden judicial que exigía que su defendido permaneciera en un centro de reclusión militar, por lo que pidió dejar sin efecto el movimiento hacia La Picota. Estas declaraciones reflejan la disputa que aún existe sobre la interpretación de los procedimientos judiciales y carcelarios aplicados a los exfuncionarios.

En cuanto a las reacciones institucionales, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó el traslado asegurando: "Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios". De acuerdo con De La Espriella, toda persona privada de la libertad debe permanecer en el lugar asignado legalmente, reafirmando la intención de cortar con beneficios indebidos para funcionarios acusados de corrupción.

Este proceso se enmarca en las investigaciones que rodean hechos de corrupción identificados en la UNGRD, que mantienen vinculados a López y Pinilla en diferentes procesos judiciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron trasladados Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota?

El traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota se realizó por decisión del INPEC, bajo la orden explícita de su director, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. La motivación fue ubicarlos en el centro penitenciario correspondiente, dentro del proceso judicial que afrontan por corrupción en la UNGRD, y según lo señalado por el presidente Abelardo De La Espriella, la medida busca terminar con privilegios especiales para los acusados.

¿Qué es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad estatal encargada de coordinar y ejecutar acciones para prevenir, reducir y atender situaciones de riesgo y desastres en el territorio nacional. En el contexto del artículo, la UNGRD está en el centro de investigaciones judiciales por corrupción, en las que están involucrados los exfuncionarios López y Pinilla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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