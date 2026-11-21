Por: Portal Bogotá

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La programación cultural de la capital ofrece una nueva oportunidad para reflexionar sobre las experiencias de las mujeres, gracias a la presentación especial de la obra ‘El hilo de Ariadna’. De acuerdo con información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), esta puesta en escena será el evento de cierre de las propuestas ganadoras del Premio Peña de Mujeres. La cita se llevará a cabo el martes 24 de noviembre de 2026, a las 6:00 p. m., en El Muelle de la FUGA, con entrada libre.

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Bajo la dirección y dramaturgia de Ariane Denault Lauzier, la obra propone una interpretación contemporánea del mito de Ariadna, figura clásica de la tradición griega. En esta versión, la protagonista decide retornar al laberinto para enfrentar los temores personales y cuestionar patrones aprendidos sobre el amor romántico, el control sobre su cuerpo y las múltiples formas de violencia de género. La narrativa guía al espectador en un viaje poético y simbólico donde Ariadna, guiada por su propio hilo, avanza hacia la construcción de una identidad autónoma, capaz de reconocer y transformar la historia propia y las estructuras que la han marcado.

Según los organizadores, ‘El hilo de Ariadna’ se destaca por su enfoque interdisciplinar. La puesta en escena integra teatro físico, máscaras, danza, música, recursos audiovisuales y performance, combinando estos lenguajes para entrelazar testimonios, sucesos históricos, poesía e investigación. El propósito es generar un espacio para reflexionar sobre las violencias estructurales que atraviesan la vida de las mujeres y sus luchas por la autonomía, la identidad y el cuerpo.

El Colectivo Teatral Mujeres de Fuego, encargado de llevar la obra al escenario, es reconocido por construir procesos de investigación y creación colectiva. Su trayectoria abarca la participación en festivales tanto nacionales como internacionales y el reconocimiento mediante becas en diversas áreas. Estas experiencias acreditan el compromiso del colectivo por abrir espacios de expresión, memoria y defensa de los derechos de las mujeres a través del arte.

El evento que se celebrará en el Muelle de la FUGA representa una oportunidad para apreciar teatro contemporáneo comprometido con la memoria, la autonomía y la reflexión social. Esta obra cierra la programación de las propuestas ganadoras del Premio Peña de Mujeres, iniciativa dedicada a visibilizar y fortalecer la creación artística femenina en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presenta la obra ‘El hilo de Ariadna’ en Bogotá?

La función de ‘El hilo de Ariadna’, presentada por el Colectivo Teatral Mujeres de Fuego, será el martes 24 de noviembre de 2026, a las 6:00 p. m., en El Muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), ubicada en la calle 10 n.º 3-16. La entrada es libre para todas las personas interesadas.

¿De qué trata la obra ‘El hilo de Ariadna’ y cuál es su enfoque interdisciplinar?

La obra ‘El hilo de Ariadna’, dirigida por Ariane Denault Lauzier, ofrece una revisión actual del mito griego de Ariadna y aborda temas como la autonomía personal, el cuerpo y las estructuras de violencia de género. Su puesta en escena combina teatro físico, danza, máscaras, música y recursos audiovisuales, creando una experiencia interdisciplinar destinada a la reflexión y la transformación social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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