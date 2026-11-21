Por: Mall y Retail

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Bogotá y Medellín son los dos grandes centros de consumo del país. De acuerdo con cifras de Raddar, Bogotá representa el 39,6 % de las ventas de los centros comerciales de Colombia, mientras Medellín concentra el 12,5 %. Juntas reúnen el 52,1 % de ese mercado.

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Conocer sus hábitos es esencial para las decisiones de expansión, ubicación y mezcla comercial. Entender qué buscan estos compradores, cómo distribuyen sus ingresos y cuáles son sus estilos de vida se ha convertido en un factor determinante para la competitividad del retail.

Aunque ambas ciudades comparten cadenas nacionales, marcas internacionales y tendencias digitales, sus consumidores no siempre compran por las mismas razones. Medellín posee una identidad regional marcada por la moda, el emprendimiento y la vida social; Bogotá es una capital heterogénea, donde conviven públicos de distintas procedencias, niveles de ingreso y estilos de vida.

La tradición textil y de confección de Medellín ha contribuido a construir un consumidor familiarizado con la moda, el diseño y el cuidado de la imagen. La ropa, los accesorios, la belleza y el bienestar forman parte de una oferta que conecta con públicos diversos. Las marcas locales encuentran afinidad, pero también deben competir en calidad y precio.

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Bogotá, por su parte, reúne una amplitud de hábitos difícil de reducir a un perfil único. El comprador de productos premium, el profesional que privilegia la rapidez, el estudiante que descubre tendencias en redes y la familia que busca descuentos conviven dentro de un mismo mercado. Entre localidades cambian los presupuestos, horarios y categorías favoritas. Por ello, reproducir un surtido idéntico en toda la capital puede resultar costoso.

Una visión particularmente crítica del consumidor medellinense lo describe como conservador en el gasto, muy apegado a sus rutinas y menos inclinado a prolongar ciertas actividades nocturnas, especialmente los domingos. También destaca su afinidad con el deporte, el bienestar y los planes familiares, frente a una Bogotá percibida como más cosmopolita y abierta a almuerzos empresariales prolongados, encuentros alrededor del vino y agendas sociales diversas. Aunque no describen a toda la población, estas percepciones invitan a revisar si los horarios y la oferta responden a cada mercado.

En ambas plazas, la sensibilidad al precio convive con la disposición a pagar por una experiencia valiosa. Un consumidor puede abastecerse en tiendas de descuento y reservar parte de su ingreso para moda, restaurantes o tecnología. Ahorro y aspiración conviven en un mismo hogar.

El tiempo es otro factor diferenciador. Las extensas distancias de Bogotá aumentan el atractivo de las compras cercanas al hogar o al trabajo, los domicilios y los establecimientos capaces de resolver varias necesidades en una sola visita. En Medellín, donde también existen dificultades de movilidad, los espacios de encuentro, la gastronomía y el entretenimiento pueden adquirir un papel importante en la elección de un destino comercial.

Las redes sociales han acercado los hábitos de los compradores jóvenes. En ambas ciudades se descubren marcas en plataformas digitales, se comparan precios desde el celular y se visita una tienda física para probar productos o recibir asesoría. Sin embargo, una campaña que funciona en Bogotá no necesariamente conectará con los códigos culturales y las comunidades de Medellín. La omnicanalidad debe combinar tecnología con conocimiento local.

Para los centros comerciales, estas diferencias tienen efectos directos sobre la mezcla comercial. En Medellín pueden explorarse propuestas que integren moda, deporte, belleza, gastronomía y actividades familiares. En Bogotá, además del entretenimiento, cobran fuerza los servicios cotidianos, la conveniencia y la variedad de opciones para presupuestos distintos. Cada proyecto debe validar estas opciones con tráfico, conversión y ventas por metro cuadrado.

Lo mismo ocurre con los horarios. La rentabilidad de un restaurante, una tienda o una oferta de ocio depende de cuándo y por qué llega el público. Extender la operación sin demanda puede elevar los costos; cerrar demasiado temprano puede dejar ventas sobre la mesa. Analizar la afluencia por día y franja horaria resulta más útil que trasladar automáticamente las prácticas de una ciudad a otra.

Para Mall & Retail, la concentración de más de la mitad de las ventas de centros comerciales en Bogotá y Medellín confirma la importancia de comprender sus diferencias sin caer en caricaturas. El perfil de consumo no se define únicamente por ingreso o edad, sino también por cultura, ubicación, movilidad y uso del tiempo. Los retailers que traduzcan ese conocimiento en surtidos, experiencias, precios y horarios ajustados a cada mercado tendrán mejores herramientas para competir. La próxima ventaja del retail no estará en replicar tiendas, sino en interpretar a las personas que entran en ellas.

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