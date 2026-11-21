Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), declaró la Alerta Fase 1 por calidad del aire en varias Unidades de Planeamiento Local (UPL) ubicadas en el suroccidente de la ciudad, específicamente en Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito. De acuerdo con información oficial citada directamente por la Secretaría, esta determinación se debe a que, durante 36 horas consecutivas, las estaciones de monitoreo de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy reportaron niveles regulares de calidad del aire debido a un aumento en la concentración de partículas contaminantes identificadas como PM10.

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La medida busca proteger la salud de quienes residen, trabajan o transitan en las zonas mencionadas. Según la SDA, la presencia de partículas PM10 proviene de múltiples fuentes, incluyendo polvo levantado por el tránsito vehicular, actividades de construcción, procesos industriales y humo procedente de incendios. La autoridad explica que estas partículas son tan diminutas que pueden ingresar fácilmente por las vías respiratorias y afectar la salud.

El incremento de material particulado se relaciona, según los análisis técnicos, con vientos débiles y bajas temperaturas en la madrugada que han impedido la dispersión adecuada de los contaminantes, permitiendo que se acumulen cerca del suelo. Sumado a esto, se ha detectado una posible incidencia del humo de incendios ocurridos en zonas como Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía, lo cual podría estar agravando la situación en el sur de Bogotá.

Frente a este panorama, Patricia Molano, subsecretaria de Salud Pública, destacó que desde la Secretaría Distrital de Salud se articuló el trabajo con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los profesionales de la salud para adaptar las recomendaciones según el estado de cada persona y la información que reporta el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA). Este esfuerzo cuenta con el apoyo de líderes locales y organizaciones comunitarias para fortalecer la red de cuidado y acompañamiento particularmente de la población más vulnerable.

Las autoridades enfatizan que la población más expuesta, como niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, mujeres gestantes y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares, deben limitar el ejercicio al aire libre y evitar exponerse, siguiendo recomendaciones del IBOCA. Además, se insta a no permanecer en lugares con fuerte contaminación y a tomar medidas dentro de los hogares como evitar el uso de velas, incienso, tabaco y limpiar con trapos húmedos.

En el ámbito industrial, la SDA ha reforzado los controles y restringido temporalmente la operación de calderas que funcionan con combustibles sólidos o líquidos en horario de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. También se prohíbe el uso de combustibles alternativos durante la alerta y se mantiene el monitoreo permanente de la calidad del aire. Las restricciones se mantendrán hasta que las estaciones de monitoreo registren niveles bajos o moderados durante 36 horas continuas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y por qué fue declarada la Alerta Fase 1 por calidad del aire en Bogotá?

La Alerta Fase 1 por calidad del aire fue declarada por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) luego de registrar, durante 36 horas consecutivas, niveles regulares de calidad del aire en estaciones ubicadas en el suroccidente de la ciudad. La causa principal es el aumento en las concentraciones de partículas PM10 provenientes de fuentes como el tránsito vehicular, actividades industriales y el humo de incendios recientes en regiones aledañas.

¿Qué es el material particulado PM10 y por qué es dañino para la salud?

El material particulado PM10 está compuesto por partículas de un diámetro menor a 10 micrómetros, significativamente más pequeñas que el grosor de un cabello humano. Estas partículas pueden ingresar fácilmente a las vías respiratorias y, al acumularse en el sistema respiratorio, causar problemas de salud, especialmente en niños, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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