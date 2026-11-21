Por: Portal Bogotá

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La cuarta edición de ‘El BDC presenta: San Victorino a la Moda 2026’ se realizó en La Milla del Bronx Distrito Creativo, consolidándose como una plataforma clave para impulsar el talento colombiano y la economía popular. De acuerdo con la información entregada, este evento tiene como objetivo central conectar a empresarios de San Victorino, uno de los principales centros comerciales de Bogotá y Colombia, con nuevas oportunidades comerciales, fortaleciendo así el tejido empresarial y la generación de empleo en la capital.

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Durante la jornada, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reiteró el respaldo de la Administración distrital a los comerciantes de San Victorino, especialmente a los 27 establecimientos que resultaron afectados por un reciente incendio en la zona. Según explicó Galán, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) ha realizado la identificación de las necesidades de estos negocios y está en proceso de entregarles hasta 10 millones de pesos en apoyos para la adquisición de textiles y herramientas, buscando que las entregas inicien en la semana siguiente. Además, anunció que 12 comerciantes afectados tendrán espacios en la Feria Bazar desde el 25 de noviembre de 2026 y se gestiona la participación de otras 24 empresas en la Feria de Atlantis entre el 10 y el 23 de diciembre de 2026, tomando acciones para garantizar la continuidad de sus actividades en la temporada navideña.

En materia de financiamiento, el alcalde compartió que, tras reuniones con Asobancaria, Bancóldex y Bancamía, se está preparando una rueda de acceso a crédito para el primero de diciembre. También se están abriendo opciones de comercialización digital, pues dos marcas afectadas ya venden en Mercado Libre y otras 13 están próximas a unirse, en tanto que se busca sumar a los 12 restantes, para fortalecer sus ventas en Bogotá, otras regiones y mercados internacionales.

En el campo de la innovación y el apoyo al emprendimiento, Galán anunció la creación del Sistema Distrital de Emprendimiento, proyecto en trámite ante el Concejo de Bogotá, con el cual se implementarán estaciones de atención territorial que facilitarán el acceso a clientes, crédito, herramientas e innovación para emprendedores en diferentes localidades. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo manifestó su intención de apoyar tres estaciones de este sistema.

El evento reunió a 24 marcas colombianas de moda en desfiles, coordinados por la Cámara de Comercio de Bogotá y su Clúster de Moda, con el apoyo de la Alcaldía y otros aliados. Destacó la participación de 1.380 marcas de los centros comerciales El GranSan, Visto y Punto Once. De acuerdo con los datos de las ediciones anteriores, el número de empresas participando y la concurrencia de público y compradores han mostrado un aumento significativo, reflejando el impacto y crecimiento de la iniciativa, que articula el comercio, la creatividad y el desarrollo empresarial en el centro de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué apoyos reciben los comerciantes afectados del sector San Victorino en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, los comerciantes de San Victorino que resultaron afectados por el reciente incendio están recibiendo apoyos económicos de hasta 10 millones de pesos destinados a la compra de textiles y herramientas de trabajo. Además, reciben facilidades para participar en ferias comerciales claves durante la temporada de fin de año, así como acompañamiento para acceder a financiación con actores como Asobancaria, Bancóldex y Bancamía, y apoyo para comercializar sus productos a través de plataformas digitales como Mercado Libre.

¿En qué consiste el Sistema Distrital de Emprendimiento anunciado por el Distrito de Bogotá?

El Sistema Distrital de Emprendimiento es una iniciativa en trámite ante el Concejo de Bogotá que busca acercar la oferta institucional a los comerciantes y emprendedores locales. Este sistema propone crear estaciones de atención territorial que faciliten el acceso a clientes, financiación, herramientas para la producción, innovación y acompañamiento. El objetivo es apoyar integralmente a los emprendedores en su proceso de desarrollo empresarial, con respaldo adicional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para varias de esas estaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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