Sencia, la empresa encargada de desarrollar la renovación del estadio El Campín y su complejo deportivo, hizo un acuerdo anunciado por Corficolombiana, filial del Grupo Aval de la familia Sarmiento Angulo, para adquirir el 51 % de sus acciones a principio de año. La operación le dio a la compañía financiera una participación mayoritaria en la sociedad concesionaria responsable de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Bogotá.

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El acuerdo se conoce en medio de los planes para transformar El Campín en un complejo que integre deporte, cultura y entretenimiento. La concesión contempla una inversión aproximada de 2,4 billones de pesos y un plazo estimado de 29 años, con cerca de cinco años destinados a la construcción. Sencia también tiene a su cargo la operación y administración de la infraestructura existente.

(Vea también: Qué sanciones recibiría Sencia por no cumplir con el mantenimiento de la grama de El Campín)

Según un documento revelado por el concejal Juan David Quintero, las ganancias de Sencia por super las 90.000 millones de pesos.

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¿Indignados con la cancha de El Campín? ¡Miren mejor el negociazo! 💸 Los socios de Sencia @SenciaBogota explotaron el estadio durante tres años y ahora recibieron casi $90.000 millones por sus acciones. 😡🚨 La cancha está destruida, pero el negocio les salió redondo. Ya… pic.twitter.com/Jouf9FNHuG — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 14, 2026

¿Quién es el CEO de Sencia?

Al frente de la compañía está Mauricio Hoyos Holguín, empresario bogotano que asumió como nuevo CEO por decisión de la junta directiva. Su llegada se da en una etapa clave para el proyecto, en la que uno de los principales desafíos será concretar el cierre financiero necesario para avanzar con el megaproyecto.

Hoyos es administrador de empresas de la Universidad CESA y cuenta con formación en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Es fundador y CEO de Capital Kairos, una plataforma de inversión que respalda empresas con impacto social, y de Tvalley, una holding enfocada en emprendimientos tecnológicos. También ha participado como inversionista en el programa de televisión Shark Tank Colombia y México.

Su relación con Sencia no comenzó con este nombramiento. Desde 2018, Hoyos ha sido inversionista y miembro de la junta directiva de la compañía, desde donde ha contribuido con su experiencia empresarial y estratégica. La junta destacó su trayectoria en inversión y transformación de empresas como parte de las razones para ponerlo al frente de esta nueva etapa.

Con la entrada de Corficolombiana como accionista mayoritario, Sencia busca avanzar en la transformación de El Campín en un centro de referencia para eventos deportivos, culturales y de entretenimiento, lo que no ha sido posible por presuntos incumplimientos que han derivado en daños en la grama que afectaron el partido entre Millonarios y Once Caldas, que no se jugó. Hoyos señaló que espera convertir a Bogotá en un punto destacado de América Latina en esos sectores, mientras la concesión avanza hacia las siguientes fases del proyecto.

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