La industria automotriz planteó al Congreso una tarifa intermedia de IVA del 10 % para la compra de vehículos híbridos y eléctricos, con el objetivo de aportar al ajuste fiscal sin frenar la adopción de la movilidad sostenible en Colombia, frente a la intención del Gobierno nacional de elevar ese tributo del 5 % actual al 19 % dentro de la reforma tributaria. De acuerdo con una encuesta de Andemos, aplicar el incremento pleno al 19 % reduciría las ventas del segmento a la mitad y detendría el crecimiento registrado en los últimos años en el mercado automotor.

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Según las cifras reportadas por el gremio, entre enero y septiembre se matricularon más de 114.000 vehículos eléctricos e híbridos en el país, una cifra que representa más del 46 % del total de registros en ese periodo. Frente a ese dinamismo, Andemos sostiene que duplicar el gravamen actual para llevarlo del 5 % al 10 % permitiría contribuir al recaudo estatal y, al mismo tiempo, proteger el desarrollo de la industria, las inversiones en curso y los empleos vinculados a la cadena automotriz.

No obstante, la iniciativa enfrenta un obstáculo normativo en el estatuto tributario colombiano, debido a que actualmente solo existen tres tarifas generales de IVA: 0 % para bienes exentos, 5 % para determinados productos y servicios, y 19 % como tarifa general para los demás casos. Cualquier tarifa intermedia requeriría una modificación específica dentro del trámite legislativo en el Capitolio.

El debate se da en medio de la discusión de la reforma tributaria presentada por la administración de Abelardo de la Espriella, con la que el Ministerio de Hacienda busca reducir el déficit fiscal en cerca de 50 billones de pesos para el próximo año y evitar una crisis financiera. El proyecto incluye además ajustes en los aportes a salud de empleados y empleadores, facultades para recortar gastos del Estado e incrementos en el impuesto de renta, todo en una carrera contra el reloj porque restan menos de cuatro semanas de sesiones ordinarias en el Congreso.