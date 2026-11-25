Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un grave accidente de tránsito tuvo lugar en la entrada del colegio Santofimio, situado en el barrio Santofimio de Ibagué, donde un taxi de placas WTN-878 colisionó violentamente contra una motocicleta. El siniestro, registrado en inmediaciones de una institución educativa, alarmó a quienes se encontraban en la zona por la gravedad del impacto y los daños materiales ocasionados. De acuerdo con lo relatado por personas presentes en el sitio, el taxi circulaba a alta velocidad antes de la colisión. El choque provocó que el vehículo de servicio público perdiera el control, terminando sobre un andén cercano al colegio, mientras que la motocicleta quedó prácticamente destruida debido al fuerte golpe.

Sigue a PULZO en Discover

Versiones preliminares indicaron que, además del exceso de velocidad, el taxi pudo haber experimentado una falla en el sistema de frenos, situación que todavía no ha sido confirmada de forma oficial por parte de las autoridades. Se espera que los organismos de tránsito lleven a cabo las investigaciones correspondientes para establecer con precisión cómo se originó este accidente y determinar posibles responsabilidades. La presencia de la comunidad educativa y de transeúntes en la zona resalta la preocupación por la seguridad vial en las inmediaciones de planteles escolares.

Las imágenes publicadas tras el incidente muestran el estado de la motocicleta, que presenta afectaciones severas: varias piezas se desprendieron y otras quedaron fuera de su posición habitual, evidenciando la magnitud del choque. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas ni fallecimientos, conforme a la información inicial proporcionada por las fuentes consultadas en el lugar.

Este hecho pone sobre la mesa la importancia de mantener rigurosos controles de velocidad y revisar regularmente el estado técnico-mecánico de los vehículos, especialmente aquellos dedicados al transporte público. Por ahora, las autoridades de tránsito de Ibagué mantienen bajo análisis todos los elementos que permitan esclarecer las verdaderas causas detrás de la colisión sobre la entrada del colegio Santofimio, en la capital del departamento del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del accidente entre el taxi y la motocicleta en Ibagué?

Hasta el momento, según versiones preliminares citadas en el texto, la causa principal del accidente habría sido el exceso de velocidad por parte del taxi, sumado a una posible falla en el sistema de frenos, aunque esta última no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades se encuentran investigando para determinar las circunstancias exactas del hecho.

¿Hubo heridos o fallecidos en el accidente frente al colegio Santofimio en Ibagué?

Según la información ofrecida por testigos y fuentes en el lugar, a pesar de la magnitud del choque y los daños materiales significativos, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales en el accidente registrado frente al colegio Santofimio, en el barrio Santofimio de Ibagué.

Cómo obtener entradas gratis al Salón del Automóvil 2026

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Salón del Automóvil 2026 estará desde el 12 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Todas las marcas de carros del país (las tradicionales y las nuevas) estarán en Corferias para mostrarles a los colombianos sus vehículos en esta edición. Pulzo ha creado un chatbot para que, desde el celular, las personas puedan consultar toda la información sobre los pabellones, entradas, precios de los vehículos y mucha más información del Salón. Además, estará entregando boletas para las personas interesadas en ir.