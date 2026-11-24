Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Willington Ortiz murió de forma trágica tras ser arrollado dentro de su propia vivienda, luego de que un automóvil se estrellara contra la estructura mientras él dormía. Los hechos ocurrieron en la noche del sábado 21 de noviembre, en las inmediaciones de la antigua planta de Cemex, sobre la carretera que conecta a Ibagué con El Espinal. Según la información recopilada, el accidente se registró hacia las 11:40 de la noche, momento en el que un vehículo particular, identificado como un Kia Picanto de color negro, perdió el control y colisionó violentamente contra la casa.

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Ortiz, quien se encontraba descansando en el interior del inmueble, falleció de inmediato como consecuencia de la gravedad de las heridas producidas por el impacto. El fuerte choque no solo provocó su muerte, sino que también causó serios daños en la vivienda. De acuerdo con los reportes, el conductor del automóvil, un hombre de 54 años, resultó herido junto con otras dos personas que viajaban en el carro. Todos los ocupantes del vehículo debieron ser trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

La emergencia fue atendida por unidades de la Policía de Tránsito y Transporte, quienes llegaron hasta el lugar de los hechos para coordinar la atención a los heridos y comenzar la investigación sobre las circunstancias del accidente. Las autoridades procedieron a recopilar información pertinente con el objetivo de esclarecer cómo y por qué el conductor perdió el dominio del Kia Picanto.

Una de las acciones inmediatas fue la realización de la prueba de alcoholemia al conductor. Sin embargo, de acuerdo con los datos disponibles hasta el momento, la autoridad no ha confirmado que esta persona estuviera bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro. Por ahora, continúan las investigaciones para determinar las causas exactas que desencadenaron la tragedia.

Finalmente, el cuerpo de Willington Ortiz fue trasladado a Medicina Legal, entidad responsable de adelantar los trámites necesarios antes de su entrega a los familiares. Este lamentable hecho resalta los riesgos presentes en viviendas ubicadas cerca de vías transitadas y el impacto que pueden causar accidentes de tránsito, incluso para quienes se encuentran dentro de su hogar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Willington Ortiz?

El accidente que le costó la vida a Willington Ortiz sucedió cuando un Kia Picanto negro perdió el control, se salió de la vía y colisionó directamente contra la vivienda donde él dormía, en la carretera entre Ibagué y El Espinal. Ortiz murió de inmediato debido a la gravedad del impacto, mientras que el conductor del carro y otros dos ocupantes resultaron heridos y fueron atendidos en un hospital.

¿Han determinado las autoridades si el conductor estaba bajo efectos de alcohol?

Hasta el momento, según la información brindada por las autoridades y reportada en el artículo, no se ha confirmado si el conductor del Kia Picanto se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. La prueba de alcoholemia fue realizada y aún se investigan las causas exactas del choque.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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