Por: El Espectador

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Hace una década, Colombia vivió un momento histórico con la firma del Acuerdo Final entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Este acuerdo, de acuerdo con lo señalado en el texto, surgió tras extensos encuentros secretos, intensos debates y múltiples tensiones. Inicialmente, se ratificó en una ceremonia solemne, pero su implementación fue interrumpida por el resultado adverso de un plebiscito, lo que llevó a un proceso de renegociación donde se abordaron las demandas de los sectores más críticos. Finalmente, el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, el presidente Santos y Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, sellaron el pacto en un acto que simbolizó el compromiso irreductible de cumplir lo pactado y ponerlo en marcha.

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El documento resultante abarcó 310 páginas y fue calificado como el acuerdo más ambicioso de paz logrado hasta la fecha en el país. No obstante, de acuerdo con la información referida, la gran meta de convertir esos compromisos escritos en realidades tangibles sigue sin cumplirse plenamente. En la actualidad, todas las partes reconocen que la implementación de lo pactado persiste como la principal deuda con la sociedad colombiana.

Esta conmemoración de la firma ocurre en un contexto nacional de alta tensión y posturas divididas. Tal como se expone en lo publicado, el Estado colombiano asumió formalmente, de manera unilateral, el convencimiento de alcanzar la paz. Sin embargo, la cabeza actual del Estado, Abelardo de la Espriella, ha desestimado públicamente el acuerdo, calificándolo como “espurio”. Frente a organismos internacionales encargados de vigilar el cumplimiento de lo acordado, como las Naciones Unidas (ONU), el embajador de Colombia ante esta organización, Mauricio Gaona, llegó a definir el acuerdo como un “mal ejemplo”. Por su parte, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ha sido crítico, asegurando que el pacto significó “entregarle el país a las Farc”.

Estas declaraciones y posiciones han marcado el ambiente alrededor del proceso de implementación y han suscitado nuevas preguntas sobre el futuro del acuerdo y el destino de la paz en Colombia, justo diez años después de aquel momento histórico relatado en el texto.

¿Qué se firmó exactamente en el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Santos y las Farc?

Según la información proporcionada, el Acuerdo Final fue un extenso texto de 310 páginas que fue renegociado hasta alcanzar el respaldo de distintos sectores tras el fracaso inicial en el plebiscito. Este acuerdo contenía compromisos específicos en temas de cese al fuego, desmovilización de la guerrilla y garantía de su reintegración, así como otras medidas relacionadas con la paz en Colombia.

¿Cuál es la principal deuda pendiente del Acuerdo de Paz 10 años después de su firma?

Todas las partes reconocen que la principal deuda es la implementación de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final. Aunque se firmó con la promesa de llevar la paz a Colombia tras más de seis décadas de conflicto, la conversión de las palabras en hechos concretos es, según el texto revisado, el gran pendiente que permanece una década después.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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