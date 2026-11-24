El presidente Abelardo de la Espriella se comunicó telefónicamente con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, tras el atentado con explosivos perpetrado a las 9:30 p. m. del lunes 23 de noviembre contra la sede de la administración departamental en Villavicencio. En la conversación, ambos mandatarios evaluaron el balance preliminar de la emergencia y coordinaron acciones inmediatas frente a los daños registrados en el centro de la capital metense.
Durante el diálogo, el jefe de Estado celebró que el ataque no hubiera cobrado vidas humanas y anunció su traslado a la región para encabezar medidas de reacción y recuperación. “Bueno, aquí dándole gracias a Dios que, en esta andanada miserable, no hay muertos”, expresó De la Espriella, a lo que Cortés respondió: “Presidente, no hubo víctimas graves hasta el momento, pero es muy doloroso lo que estamos viviendo”. Acto seguido, el mandatario adelantó su agenda en el territorio: “Terrible. Yo mañana voy para allá a estar con ustedes, hacer un plan de choque y ver cómo recuperamos esto rápido… No nos vamos a dejar. Esos bandidos están asustados porque los estamos combatiendo como nunca”.
🔴🗣️Este es el momento exacto en el que el presidente Abelardo De La Espriella y la gobernadora del Meta informan que no hay víctimas fatales tras el atentado terrorista con explosivos contra la gobernación del departamento.
Esta acción dejó, al cierre del lunes, un saldo de 23 heridos y ninguna víctima mortal.Lee También
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En pronunciamientos posteriores divulgados durante la noche del lunes, De la Espriella descartó cualquier acercamiento con los responsables del ataque y advirtió una ofensiva militar sostenida en todo el departamento. “No habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública”, señaló, antes de reiterar: “Desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja. No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror”.
Entre tanto, fuentes consultadas por Semana indicaron que las primeras líneas de investigación apuntan a las disidencias de las Farc que operan en esa zona del país. “Lo que está tratando de establecer mediante fuentes humanas y medios tecnológicos es si se trata de las que comanda Calarcá o alias Iván Mordisco. Sería muy prematuro endilgar una responsabilidad de esta magnitud, pero en esta zona solo están las disidencias”, precisó la fuente oficial mientras avanzan las verificaciones de inteligencia.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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