Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La explosión de un carro bomba frente a la gobernación del Meta, en Villavicencio, dejó como resultado inicial 23 personas heridas, según información suministrada por la Secretaría de Salud departamental. Dentro de los afectados se identificaron lesiones de consideración, como fracturas expuestas, traumatismos craneoencefálicos —es decir, lesiones en el cráneo y el cerebro—, contusiones pulmonares, heridas causadas por esquirlas y afectaciones auditivas. Algunos de los heridos, de acuerdo con los reportes, presentaban niveles de gravedad tales como golpes en la cabeza y problemas pulmonares producto de la onda explosiva. Al menos dos de los lesionados serían trabajadores de vigilancia privada, y uno de ellos estaría directamente vinculado a la gobernación.

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Este atentado se produjo alrededor de las 9:30 p. m. del lunes 23 de noviembre, justo en las inmediaciones de la plaza Los Libertadores, pleno centro de la capital del Meta. De acuerdo con los reportes iniciales de las autoridades, el balance de heridos fue cambiando a medida que avanzaban las labores de atención y verificación de la emergencia: se pasó de un reporte preliminar de 12 heridos, a 19, y luego a 23 personas. En los centros asistenciales de la ciudad se realizaron los traslados de los lesionados, mientras continuaban los operativos de rescate y evaluación.

La explosión ocasionó graves daños en la sede departamental, establecimientos comerciales, vehículos y otras construcciones del sector. El vehículo que habría sido empleado para instalar los explosivos terminó destruido por completo; además, dos negocios cercanos quedaron en ruinas y se notificaron daños en edificaciones ubicadas dentro de un radio de 500 metros. Las imágenes difundidas luego del ataque muestran el alcance de la destrucción: fachadas afectadas, vidrios rotos y escombros dispersos por las calles, lo que obligó a restringir el acceso a la zona mientras las autoridades verificaban la seguridad del entorno.

Hasta el último informe conocido, no se habían confirmado víctimas mortales. Organismos de socorro permanecían en la zona brindando atención y continuaban revisando las estructuras comprometidas por la explosión.

Sobre las posibles causas y responsables, la investigación avanza en dos líneas: primero, establecer cómo y quiénes intervinieron en la instalación y activación del carro bomba; segundo, analizar si el ataque corresponde a una retaliación por parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), debido a recientes operaciones militares en el departamento. Sin embargo, aún no existe una atribución definitiva de responsabilidad. Según informaron las autoridades, la Policía desplegó capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y presentarlos ante la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas resultaron heridas por la explosión del carro bomba en Villavicencio?

De acuerdo con la Secretaría de Salud departamental, el balance actualizado hasta el último reporte es de 23 personas heridas. Estas cifras se incrementaron respecto a los datos iniciales, y la cifra podría cambiar si se identifican más afectados al avanzar la atención de la emergencia.

¿Qué daños estructurales causó la explosión en el centro de Villavicencio?

La explosión generó serios daños materiales: destruyó el vehículo utilizado para el atentado, dejó dos establecimientos comerciales arrasados y afectó edificaciones y vehículos ubicados en un radio aproximado de 500 metros. Las imágenes mostraron fachadas rotas, vidrios destruidos y escombros en las calles, lo que obligó a restringir el acceso a la zona mientras se evaluaba la seguridad estructural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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