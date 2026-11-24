El estallido de un carro bomba registrado en la noche de este lunes 23 de noviembre frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, dejó al menos 20 personas heridas y severos daños en inmuebles vecinos, entre ellos la vivienda de Clarita Peñuela, una adulta mayor cuya casa familiar de más de 130 años resultó fuertemente golpeada por la onda explosiva. En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, la mujer narró el impacto que vivió mientras dormía y sintió caer objetos a su alrededor hasta que su esposo le advirtió que se trataba de un atentado.

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Con visible angustia e indignación, Peñuela cuestionó a los responsables de la acción violenta y pidió que las víctimas del sector no queden en el olvido. “¿A quién se le ocurre poner una bomba? ¿A quién se le ocurre? A esas personas que se les ocurre, por favor, vayan al psiquiatra. Eso no se hace. Esa maldad no se hace”, manifestó en los micrófonos de la emisora al describir el miedo que invadió su hogar tras la detonación.

La afectada explicó que el inmueble tiene un profundo arraigo histórico y emocional para los suyos, pues fue construido por su abuelo, un panadero que madrugaba a trabajar y apoyaba la educación de niños junto con comunidades religiosas. Por ello, lamentó que personas dedicadas al oficio diario y a vivir tranquilas terminaran en medio de la destrucción y lanzó un pedido directo para reconstruir su patrimonio: “Necesitamos recuperar nuestra casita”.

Además de los daños materiales, la mujer advirtió sobre las secuelas emocionales que atraviesa junto con su esposo, un hombre de 82 años que es invidente y hace seis meses fue operado de un aneurisma aórtico abdominal. “Estamos mal, estamos mal psicológicamente. La cabeza le da a uno vueltas. Uno no sabe qué pasó ni por qué lo hicieron”, señaló antes de agradecer los mensajes de solidaridad recibidos dentro y fuera del país y reafirmar la identidad de su hogar: “Somos gente de paz y trabajo, llaneros 100% de toda la vida”.