Por: CENET

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La Alcaldía de Bogotá anunció recientemente un cambio trascendental en la operación del alumbrado público de la ciudad: a partir del 1 de diciembre, Empresas Públicas de Medellín (EPM) tomará el control de la administración, operación y mantenimiento de este servicio, en reemplazo de Enel Colombia, que durante casi treinta años fue responsable de la tarea. El anuncio fue hecho por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien precisó que el acuerdo con EPM tendrá vigencia de diez años y está alineado con la meta del distrito de modernizar la infraestructura de iluminación por medio de la implementación de tecnologías inteligentes.

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Según manifestó Galán, este cambio de operador se realiza justo antes de que expire el contrato actual con Enel Colombia, fechado hasta el 30 de noviembre. Desde el 1 de diciembre, EPM estará al mando y tendrá el reto adicional de liderar un proceso de modernización técnica sin precedentes en Bogotá, uno de cuyos principales frentes es la migración de luminarias tradicionales a tecnología LED (diodo emisor de luz). El Distrito estima que hoy faltan por renovar unas 103.000 luminarias, y la administración municipal se propone reemplazar cerca de 50.000 en el próximo año y una cantidad similar en el año siguiente. Esto permitiría llegar prácticamente a una cobertura total con luz LED, lo que a su vez contribuirá significativamente a mejorar la eficiencia energética del sistema.

Otro aspecto relevante del acuerdo con EPM señalado por la Alcaldía de Bogotá es la introducción de herramientas de telegestión. Estas consisten en sistemas que permiten controlar y monitorear cada luminaria en tiempo real. Actualmente, según ha reconocido el propio alcalde, la ciudad no cuenta con nodos de control remoto que posibiliten la supervisión individual de las lámparas y la detección automática de fallas. La nueva administración prevé instalar hasta 100.000 de estos nodos durante la próxima década, y comenzar con cerca de 10.000 el primer año. Con ello, se espera optimizar el servicio, agilizar el mantenimiento y proporcionar respuestas más rápidas a los reportes ciudadanos, gracias a personal de mantenimiento reforzado y cuadrillas adicionales.

Al mismo tiempo, la Alcaldía adelantó un proyecto conjunto con ETB y EPM para desarrollar una red de Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), usando la infraestructura del alumbrado público para ofrecer soluciones tecnológicas relacionadas con movilidad, seguridad, monitoreo ambiental y otras áreas clave para la gestión urbana. Según el Distrito, esto sentará las bases para que Bogotá avance hacia una ciudad más inteligente y moderna.

Con estos cambios, Bogotá inicia una nueva etapa en la administración de su alumbrado público, que abarca más de 360.000 luminarias y representa uno de los contratos de servicios públicos más importantes para la ciudad, tanto por costo como por impacto en la calidad de vida ciudadana.

¿Por qué Empresas Públicas de Medellín asumirá el alumbrado público en Bogotá?

Empresas Públicas de Medellín asumirá la operación del alumbrado público en Bogotá debido a la finalización del acuerdo con Enel Colombia y la decisión del Distrito de modernizar el sistema, así como de implementar tecnología inteligente en la gestión de la red. Según la Alcaldía de Bogotá, la elección de EPM responde a su capacidad para liderar el proceso de modernización y a la necesidad de mejorar tanto la eficiencia energética como la atención a los reportes ciudadanos, todo bajo un contrato de diez años que inicia el 1 de diciembre.

¿Qué es la telegestión en el alumbrado público y cómo se implementará en Bogotá?

La telegestión es un sistema que permite monitorear y controlar el funcionamiento del alumbrado público de manera remota, identificando automáticamente las fallas en las luminarias. De acuerdo con el anuncio de la Alcaldía, Bogotá no cuenta actualmente con este tipo de nodos de control, pero bajo el nuevo esquema con EPM se instalarán unos 100.000 nodos en diez años. El primer año se pondrán en marcha cerca de 10.000, permitiendo así agilizar el mantenimiento y mejorar la eficiencia en la gestión de la red de iluminación de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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