Por: Portal Bogotá

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El programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" continúa su avance con la consolidación de alianzas internacionales enfocadas en potenciar la innovación. Según información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), se está trabajando de manera conjunta con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) en un ambicioso proyecto. El objetivo central es robustecer las capacidades del denominado 2600 Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación, un espacio estratégico para el desarrollo tecnológico y empresarial de la ciudad.

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Esta iniciativa cuenta con recursos estimados en 7 millones de dólares y actualmente está en fase de análisis de viabilidad. De acuerdo con la información oficial, una delegación de expertos coreanos se encuentra desarrollando una agenda técnica en Bogotá, la cual se extenderá hasta el 27 de noviembre. En estas jornadas, se busca concretar el alcance, el presupuesto y los parámetros técnicos que permitirán estructurar la propuesta y definir la viabilidad de implementación.

Este proyecto no es el primer acercamiento entre KOICA y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: ya en 2025, el proyecto fue seleccionado y priorizado en una convocatoria nacional de cooperación de la agencia coreana, y ahora, en 2026, se desarrolla la segunda misión técnica. En esta nueva fase, se revisan de manera detallada los tres componentes que integran el plan, así como cuestiones técnicas, financieras, de sostenibilidad, y las condiciones de operación y responsabilidades de cada parte involucrada.

Uno de los propósitos principales de esta alianza es fortalecer los servicios destinados a startups y empresas, con miras a que puedan desarrollar tecnologías innovadoras, consolidar modelos de negocio efectivos y, eventualmente, proyectar su crecimiento hacia mercados internacionales.

Actualmente, el 2600 Campus implementa un piloto de servicios especializados con la participación de 19 emprendimientos de base científica y tecnológica, junto con 20 micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo planteado es brindar atención a 328 usuarios durante un periodo de tres años, mediante rutas personalizadas orientadas a acompañamiento en innovación, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, transformación digital y fortalecimiento empresarial e internacionalización. Asimismo, se construye la sede central del campus, una torre de 23 pisos y 45.730 metros cuadrados, que pretende consolidar el ecosistema de ciencia, tecnología y emprendimiento de Bogotá.

Una vez culminado el estudio de viabilidad, la propuesta será evaluada en Corea por KOICA y, de obtener aprobación, su ejecución estaría prevista para desarrollarse entre 2027 y 2030.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto entre la Alcaldía de Bogotá y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea?

El proyecto busca fortalecer el 2600 Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá, combinando recursos y conocimiento técnicos de Corea y el gobierno distrital. La meta es potenciar los servicios ofrecidos a empresas emergentes, mediante acompañamiento especializado y acceso a herramientas de innovación, internacionalización y fortalecimiento empresarial, de acuerdo con la información oficial proporcionada.

¿Cuáles servicios ofrece actualmente el 2600 Campus de Bogotá a las startups?

Según los datos suministrados, el 2600 Campus está ejecutando un piloto que atiende emprendimientos y empresas con servicios como rutas personalizadas de acompañamiento en innovación, apoyo en transferencia de tecnología, asesoría en propiedad intelectual, transformación digital, fortalecimiento empresarial y procesos de internacionalización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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