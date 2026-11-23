La búsqueda de Gabriel Alberto Cárdenas Morales terminó con un desenlace trágico. El estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes fue encontrado sin vida cuatro días después de que su familia reportara su desaparición.

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(Vea también: Aparece última imagen de Gabriel Cárdenas, estudiante de Los Andes desaparecido en Bogotá)

Entre los detalles del caso está la última conversación que sostuvo con su mamá, pues le aseguró que había llegado a su destino, aunque nunca ingresó a la institución educativa.

El adolescente salió de su vivienda, ubicada en el barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, durante la mañana del jueves 19 de noviembre. Tenía que asistir a sus clases de Ingeniería de Sistemas, carrera que cursaba en segundo semestre gracias a una beca obtenida por sus resultados académicos.

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Como iba retrasado, Gabriel optó por solicitar un servicio de transporte en motocicleta mediante una aplicación. Durante el recorrido mantuvo comunicación con su mamá, Viviana Morales Puentes, quien estaba pendiente de su llegada a la universidad.

En uno de esos mensajes, el joven le contó que se encontraba por el sector de Barichara, donde están ubicadas las residencias universitarias de Los Andes. Posteriormente, a las 8:10 de la mañana, le escribió que ya había llegado. Su mamá le respondió deseándole un buen día, sin imaginar que esa sería la última comunicación que tendría con él.

La versión que recibió la mujer, sin embargo, no coincidió con lo que después pudo establecer la familia. Al consultar con la universidad, encontró que Gabriel no había ingresado al campus ese día.

Sin embargo, la diferencia entre lo que le escribió y los registros de cámaras de seguridad cercanos al Salta del Tequendama que lo captaron caminando se convirtieron en una de las posibles contradicciones de su mensaje.

El celular del adolescente dejó de estar disponible aproximadamente a las 3:00 de la tarde. Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener noticias de él y comenzaron una búsqueda que se extendió por Bogotá y municipios cercanos.

🔴Este sería el último registro de Gabriel Cárdenas, estudiante de Universidad de los Andes que habría sido hallado muerto tras desaparecer en Bogotá. El último video que fue revelado por los bomberos captó al que sería el universitario caminando por el sector con una vestimenta similar a la que habrían descrito sus familiares al momento de su desaparición. Le dejamos más detalles: https://t.co/PxhFGT4uh1 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 23, 2026

Encontraron sin vida a Gabriel Cárdenas en el Salto del Tequendama

Dicha incertidumbre terminó durante la tarde del lunes 23 de noviembre, cuando organismos de socorro localizaron el cuerpo de un joven en la parte baja del Salto del Tequendama, en límites con Soacha, Cundinamarca.

La identidad de Gabriel fue establecida mediante los documentos personales que llevaba consigo, según informó Semana. El hallazgo se produjo después de cuatro días de búsqueda, en los que participaron familiares y diferentes organismos de las autoridades.

Las labores de recuperación estuvieron a cargo de unidades de Bomberos de Cundinamarca y otros cuerpos de emergencia. Las condiciones geográficas del lugar dificultaron el procedimiento, que posteriormente quedó en manos de las autoridades judiciales.

Por ahora, las circunstancias de su fallecimiento no han sido establecidas oficialmente. Los procedimientos forenses deberán determinar las causas de la muerte y aportar elementos para esclarecer qué ocurrió con el estudiante.

🖤🇨🇴 UNA HISTORIA QUE NOS PARTE EL ALMA. Gabriel Cárdenas Morales tenía apenas 17 años, estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes y había conseguido una beca gracias a su talento académico. El 19 de noviembre salió de su casa en Bogotá rumbo a clases. Le escribió a su mamá que ya había llegado, pero nunca ingresó a la universidad. Durante días su familia lo buscó desesperadamente. Este 23 de noviembre su cuerpo fue encontrado en el Salto del Tequendama. Una cámara de seguridad habría registrado sus últimos movimientos en ese sector. Hoy queda una madre con el corazón destrozado y un país lleno de preguntas. ¿Qué pasó realmente con Gabriel? La Fiscalía debe esclarecer cada minuto de sus últimos movimientos. Su familia merece respuestas y justicia.

📹LA FM. https://t.co/3QcWzwnEzN — Mónica Saade (@MonicaSaadeX) November 24, 2026

Un video podría ayudar a reconstruir los últimos movimientos del joven

Dentro de los elementos que ahora cobran importancia para la investigación está una grabación de seguridad que habría captado a Gabriel en inmediaciones del Salto del Tequendama el mismo jueves en que desapareció.

En las imágenes, según la información conocida, se observa al adolescente vestido de negro mientras camina por una vía cercana al sector. También se aprecia que se devuelve frente a algunos trabajadores de la zona.

Este registro podría ayudar a establecer cómo llegó hasta ese lugar y cuáles fueron sus movimientos después de salir de su casa. Su contenido será relevante para que los investigadores reconstruyan las horas previas al hallazgo.

La familia había entregado pistas sobre el recorrido de Gabriel

Durante los días de búsqueda, los allegados del estudiante intentaron establecer qué había ocurrido después de que abordó la motocicleta solicitada por aplicación. Entre los datos que entregaron a las autoridades estaba un movimiento bancario por 10.200 pesos, que relacionaron con el posible pago del transporte.

Su mamá también había contado que recibió información de personas que aseguraban haber visto al joven en diferentes sectores de Bogotá. Por esa razón, pidió ayuda para revisar cámaras de seguridad y establecer la ubicación de su hijo.

Gabriel cursaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes y había conseguido una beca por su desempeño académico. Su desaparición movilizó a familiares, conocidos y organismos de búsqueda, que durante varios días intentaron encontrarlo con vida.

El hallazgo en el Salto del Tequendama puso fin a esa búsqueda, pero dejó abiertas las preguntas sobre lo que ocurrió después de aquel mensaje de las 8:10 de la mañana en el que le aseguró a su mamá que ya había llegado.

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