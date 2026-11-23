Sigue la consternación en el Salto del Tequendama, luego del hallazgo de un cuerpo sin vida que correspondería al de Gabriel Cárdenas, estudiante de la Universidad de los Andes que ha estado desaparecido desde el 19 de noviembre.

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De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, se encontró el cuerpo sin vida sobre la tarde de este lunes 23 de noviembre en inmediaciones de la cascada. La entidad agregó que la víctima es un menor de 17 años, la misma edad del joven desaparecido. Además, las características coincidirían con las del estudiante.

En redes circularon videos de la conmoción que hay por este sector de Soacha, a las afueras de Bogotá. Al lugar llegaron camiones de bomberos y patrullas de la Policía para rescatar el cuerpo y avanzar con las respectivas investigaciones.

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También hubo congestión vehicular debido a la constante actividad de las autoridades, por lo que las unidades adelantaron un plan para controlar el flujo vehicular por el sector. A su vez, varios civiles caminaban por allí para presenciar la alarmante escena.

#ATENCIÓN. Fue encontrado sin vida en el Salto del Tequendama Gabriel Cárdenas, el estudiante de la Universidad de los Andes que había sido reportado como desaparecido. A esta hora, autoridades y organismos de emergencia adelantan las labores de extracción tras verificar su identidad con su documentación. La vía permanece totalmente cerrada. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 23, 2026

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Gabriel Cárdenas desapareció el pasado 19 de noviembre cuando salió de su casa en Kennedy. Pidió un servicio de transporte de moto a través de una aplicación para dirigirse a Los Andes, en el centro de Bogotá; nunca llegó allí.

Recientemente, se conoció un video de cámaras de seguridad en el que habría aparecido el menor de 17 años merodeando por el sector del salto.

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