Por: Portal Bogotá

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El Teatro Jorge Eliécer Gaitán se convierte en epicentro del diálogo entre la producción de contenidos digitales y el encuentro presencial en Bogotá. Según información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el próximo 4 de diciembre de 2026, a las 7:00 p. m., la Sala Gaitán será el escenario donde tendrá lugar 'Sonido Libre Podcast', una cita que explora en vivo la historia y el desarrollo de la música independiente colombiana. Este evento propone llevar la conversación digital, característica de los podcasts, al formato presencial, invitando a la ciudadanía a formar parte activa del diálogo cultural.

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La estructura de 'Sonido Libre Podcast' está centrada en una entrevista a un invitado de reconocida trayectoria en la escena musical nacional. De acuerdo con la programación, el objetivo es realizar un recorrido por las experiencias, influencias, procesos creativos y aportes del invitado, desde sus inicios hasta la proyección de su trabajo en otros territorios. El formato escogido mezcla relatos y reflexiones, enriquecidos con intervenciones sonoras de cerca de un minuto, que permitirán a los asistentes descubrir fragmentos musicales significativos en la historia del entrevistado.

La conducción del encuentro recaerá en un entrevistador experimentado, quien guiará la conversación alternando momentos de narrativa, escucha musical y respuestas directas a las inquietudes del público asistente, que también dispondrá de un espacio para participar con preguntas. Así, el evento se plantea como un espacio colectivo donde las historias detrás de la música toman protagonismo y se comparten de forma directa entre los exponentes y sus seguidores.

Entre los detalles destacados por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, se encuentran la ubicación del evento —Sala Gaitán, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, carrera 7 No. 22-79—, así como la entrada, disponible con boletería. La iniciativa forma parte de la temporada de experiencias en vivo que desarrolla el teatro, en su objetivo de abrir nuevas posibilidades de encuentro entre creadores de contenidos sonoros y sus audiencias, promoviendo experiencias donde la narración y la escucha se transforman en vivencias colectivas e innovadoras.

De acuerdo con el contenido divulgado, esta apuesta del Teatro Jorge Eliécer Gaitán representa una invitación a descubrir los nuevos lenguajes de la creación cultural, mostrando cómo el universo de los podcasts puede traspasar la virtualidad y adquirir sentido en el espacio público. Una oportunidad para quienes deseen ser testigos de cómo la conversación y la música independiente convergen en una experiencia única.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a las entradas para el ‘Sonido Libre Podcast’ en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la entrada para asistir al evento ‘Sonido Libre Podcast’ en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán se adquiere mediante boletería. Los interesados deben estar atentos a los canales oficiales del teatro y puntos autorizados para la compra de boletas.

¿Qué propone el formato del ‘Sonido Libre Podcast’ como experiencia presencial en Bogotá?

Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el formato del ‘Sonido Libre Podcast’ implica trasladar las conversaciones propias de los medios digitales al escenario en vivo, permitiendo que el público participe activamente y conozca de cerca las historias, procesos y música de figuras reconocidas en la escena independiente, a través de relatos, intervenciones sonoras y preguntas del público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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