Por: El Espectador

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La contaminación del aire vuelve a ser protagonista en Bogotá y, en esta ocasión, el foco se encuentra en el suroccidente de la ciudad. Lugares como Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito se encuentran bajo Alerta Fase 1, una medida que activa recomendaciones para la ciudadanía tras comprobar que cuatro estaciones de monitoreo registraron durante 36 horas seguidas niveles regulares de material particulado PM10, según información oficial de la Secretaría de Ambiente.

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Si bien esta alerta no representa una emergencia para toda Bogotá, sí concentra medidas especiales para reducir riesgos, sobre todo en poblaciones vulnerables como menores de cinco años, adultos mayores de 60, mujeres embarazadas y quienes presentan enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Las estaciones de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy reportaron el incremento del material particulado, fenómeno que la Secretaría atribuye a múltiples causas: vientos débiles, temperaturas bajas en la madrugada, emisiones propias de la ciudad y aporte de humo proveniente de incendios en Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía.

El material particulado PM10 consiste en partículas de polvo, residuos industriales, emisiones de vehículos, obras de construcción y humo de incendios de gran tamaño. Aunque son más grandes que las PM2.5, tienen la capacidad de ingresar al sistema respiratorio y afectar a personas con condiciones preexistentes. Claudia Gordillo, funcionaria de la Secretaría de Ambiente, recalcó la importancia de disminuir la exposición y no sumar nuevas fuentes de contaminación en casa.

Durante la alerta, se recomienda especialmente evitar esfuerzos físicos intensos, reducir el tiempo al aire libre en las zonas señaladas y adoptar medidas como el uso correcto del tapabocas N95 en corredores de tráfico o en áreas industriales, siempre y cuando su ajuste sea óptimo. Además, autoridades insisten en evitar el uso de tabaco, velas o estufas de leña en el hogar, así como barrer en seco, lo que puede empeorar la calidad del aire en el interior de la residencia.

La Secretaría de Ambiente mantiene controles en industrias, operativos contra fuentes emisoras móviles y restricciones en la operación de calderas y equipos industriales, que incluyen limitaciones de horario y la exigencia de no cambiar combustibles limpios por diésel o carbón. La Alerta Fase 1 solo se podrá levantar cuando las estaciones involucradas muestren, durante 36 horas consecutivas, niveles bajos o moderados de contaminación.

Ante cualquier síntoma como dificultad para respirar, fiebre persistente, fatiga o signos de alerta en menores, la ciudadanía debe buscar ayuda médica inmediata. Puede obtener información actualizada en el sitio oficial IBOCA, donde el Distrito publica recomendaciones y el estado minuto a minuto durante la contingencia.

¿Qué es el material particulado PM10 y cómo puede afectar la salud?

El material particulado PM10 está formado por partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire, emitidas por fuentes como vehículos, obras y quemas. Son lo suficientemente pequeñas para ingresar a las vías respiratorias y pueden provocar desde molestias leves hasta complicaciones serias en personas sensibles, como niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, de acuerdo con lo explicado por la Secretaría de Ambiente.

¿Cuándo se levantará la alerta ambiental en el suroccidente de Bogotá?

Según la información oficial, la Alerta Fase 1 en Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito continuará vigente hasta que las estaciones de monitoreo reporten durante 36 horas seguidas niveles bajos o moderados de material particulado PM10. La ciudadanía puede consultar a diario el mapa del IBOCA para verificar el estado actualizado de la calidad del aire y recibir recomendaciones precisas según el nivel de riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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