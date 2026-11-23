Por: Portal Bogotá

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Este martes 24 de noviembre de 2026, varios barrios de Bogotá y sectores de los municipios de Soacha y Zipaquirá, en Cundinamarca, se ven afectados por cortes programados en el suministro de energía eléctrica. De acuerdo con Enel Colombia, empresa responsable de la operación de la red eléctrica en la región, estas suspensiones tienen como propósito la realización de trabajos en las redes de suministro, labores que se consideran necesarias para mantener y mejorar el servicio en las zonas mencionadas.

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En Bogotá, las localidades impactadas por estos cortes incluyen Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Suba y Usaquén. De acuerdo con la información oficial, los horarios y áreas específicas varían en cada caso. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar están programados cortes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en los barrios El Ensueño y El Peñón del Cortijo. En Fontibón, el barrio Granjas de Techo estará sin servicio entre las 9:15 de la mañana y las 5:30 de la tarde. La localidad de Kennedy también presenta corte desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en Ciudad Kennedy Central. En Puente Aranda, tanto Centro Industrial como Estación Central tendrán suspensión que inicia poco después de las 9:00 de la mañana y se extiende hasta las 5:30 de la tarde.

En la localidad de Suba, Lombardía tendrá corte desde la 1:00 hasta las 5:00 de la tarde, Mazurén desde las 8:00 de la mañana hasta el mediodía, y Prado Veraniego Norte entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Por su parte, en Usaquén, los barrios Rincón del Chicó y Santa Bibiana tendrán cortes desde las 9:15 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde.

Los municipios aledaños a Bogotá también presentan afectaciones. En Zipaquirá, el corte programado será de 2:00 a 5:00 de la tarde en un sector comprendido entre la carrera 31 y la carrera 33, y entre la calle 6 y la calle 8. En Soacha, específicamente en la comuna 4 y el barrio Ciudadela Sucre Bella Vista, el corte irá desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Para afrontar estos cortes, Enel Colombia ha emitido varias recomendaciones. Sugiere desconectar los electrodomésticos para evitar daños ocasionados por variaciones inesperadas del suministro, organizar con antelación las actividades que requieran energía eléctrica, minimizar la apertura de la nevera para conservar los alimentos y permitir el acceso del personal técnico que realiza el mantenimiento. En todos los casos, la empresa aconseja verificar la identidad del personal autorizado, llamando al número dispuesto para Bogotá y Cundinamarca, en caso de inquietudes sobre la seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios y municipios tendrán corte de luz en Bogotá el 24 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el anuncio de Enel Colombia citado por Bogotá.gov.co, los cortes de luz del 24 de noviembre de 2026 abarcarán barrios localizados en las localidades de Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Suba y Usaquén en Bogotá. Además, se verán afectados sectores específicos del municipio de Zipaquirá y la comuna 4 de Soacha en Cundinamarca. Cada área tiene horarios distintos de suspensión, detallados de acuerdo con el informe oficial.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los usuarios ante cortes de luz programados?

Enel Colombia recomienda tomar precauciones como desconectar electrodomésticos durante el tiempo del corte, organizar las actividades para minimizar el impacto de la interrupción, no abrir la nevera varias veces para conservar mejor los alimentos, y permitir el ingreso de personal técnico identificado para que los trabajos sean eficientes y seguros. Si hay dudas sobre la identidad de los empleados, se aconseja comunicarse a la línea de atención específica para Bogotá y Cundinamarca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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