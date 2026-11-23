El fuerte aguacero que cayó en Bogotá durante la tarde de este lunes 23 de noviembre dejó imágenes llamativas en la avenida Caracas con calle 37. Las corrientes de agua que se formaron en ese sector arrastraron varios elementos de las obras del Metro, entre ellos tuberías, cajas, sillas, conos y hasta un sanitario.

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El periodista Jairo Tarazona, de RCN Radio, publicó un video en el que se observa la fuerza del agua que corría por las calles de este punto de la capital y desplazaba los materiales que estaban en la zona de intervención de la obra.

Las imágenes muestran cómo los elementos fueron arrastrados por los arroyos que se formaron debido a la intensidad de las precipitaciones. El sanitario fue uno de los objetos que más llamó la atención en el registro.

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Acá, la grabación de Tarazona:

Tuberías, cajas, sillas, conos y hasta un sanitario de las obras del Metro fueron arrastrados por los arroyos originados por el fuerte aguacero en la Avenida Caracas con calle 37 en Bogotá… https://t.co/cqOtHgHygc — Jairo Tarazona (@JairoReport) November 23, 2026

Lluvias en Bogotá provocaron retrasos en TransMilenio

El aguacero también tuvo consecuencias para la movilidad en la capital. En la troncal Caracas Centro se reportó alta congestión y retrasos en los servicios de Transmilenio que circulaban en ambos sentidos.

Las dificultades se presentaron en medio de las fuertes corrientes de agua que afectaron el corredor de la avenida Caracas, donde los usuarios del transporte público tuvieron que enfrentar demoras en sus desplazamientos.

Otros sectores de Bogotá también reportaron afectaciones por el aguacero

Las lluvias de este lunes no se limitaron al sector de las obras del Metro. Durante la jornada también se reportaron encharcamientos en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos la carrera 15 con calle 85, la calle 85 con carrera Séptima y la carrera Séptima con calles 67 y 78.

Asimismo, se informó sobre la caída de un árbol en la avenida Circunvalar con calle 78, situación que generó restricciones en la circulación mientras los organismos de emergencia atendían el caso.

Las imágenes de la avenida Caracas dejaron uno de los registros más llamativos de la jornada: materiales de construcción y hasta un sanitario desplazados por las corrientes de agua que se formaron durante el fuerte aguacero en Bogotá.

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