Entre los seguimientos de orden público en la capital colombiana, una intensa búsqueda adelantan familiares y autoridades en Bogotá para ubicar a Gabriel Cárdenas Morales, adolescente de 17 años desaparecido desde el pasado jueves 19 de noviembre luego de abordar un vehículo por aplicación.

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Según reconstruyeron sus allegados, el joven solicitó un servicio de transporte digital con destino hacia la Universidad de los Andes, trayecto durante el cual se perdió cualquier comunicación directa con él.

Aunque los reportes preliminares indican que el automóvil arribó hasta inmediaciones del campus universitario, los controles internos confirman que el estudiante jamás atravesó los accesos principales de la institución educativa.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación estableció que el último punto de ubicación del menor corresponde a la Transversal 74 # 11 A-15, barrio Villa Alsacia, en Kennedy.

Actualmente, los parientes del joven junto con investigadores judiciales inspeccionan grabaciones de videovigilancia urbana, analizan recorridos digitales en plataformas móviles, rastrean señales telefónicas y recorren zonas cercanas buscando pistas concretas.

Simultáneamente, diversas entidades difundieron boletines oficiales en plataformas digitales para que los habitantes de la capital aporten datos verificables que faciliten localizar pronto al menor desaparecido.

Rasgos físicos y llamado urgente de sus seres queridos

Para facilitar su identificación en espacios públicos, sus allegados divulgaron detalles precisos sobre la vestimenta que portaba el estudiante durante la jornada de su desaparición en Bogotá.

“Gabriel vestía un pantalón azul petróleo, una chaqueta negra y, creemos, una camisa negra debajo, porque llevaba la chaqueta cerrada. También tenía tenis negros y un morral negro. Es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene la piel blanca, ojos cafés, el rostro delgado y el cabello bastante crespo, casi afro”, detalló la madre sobre su apariencia física.

En medio de la incertidumbre que atraviesa el hogar, sus familiares solicitan solidaridad ciudadana y colaboración inmediata de quienes transitan por Kennedy o alrededores universitarios para lograr su pronto regreso.

“Gabriel, vuelve porque te necesitamos aquí con nosotros. No tengas miedo de regresar. Y, por favor, si alguien te tiene retenido, devuélvamelo. Él es una persona de bien, no le hace daño a nadie. Es un adolescente de 17 años y lo necesitamos de vuelta en nuestro hogar lo más pronto posible”, expresó su madre.

¿Qué hacer cuando alguien desaparece en Bogotá?

Cuando una persona desaparece en Bogotá, actuar durante las primeras horas resulta fundamental para agilizar su ubicación, sin necesidad de aguardar setenta y dos horas para presentar el reporte.

El primer paso consiste en comunicarse inmediatamente con la Línea Única de Emergencias 123 o acudir a cualquier estación policial cercana para activar los protocolos distritales de búsqueda urgente.

Simultáneamente, los familiares deben presentar la denuncia formal ante las Unidades de Reacción Inmediata, los Centros de Atención de la Fiscalía o mediante las líneas telefónicas gratuitas dispuestas nacionalmente.

Al momento de radicar la solicitud, resulta indispensable entregar fotografías recientes, documento de identidad, descripción física detallada, prendas de vestir exactas y lugares frecuentados habitualmente por el ciudadano.

Además, conviene consultar directamente en hospitales públicos, clínicas privadas, centros de traslado por protección y sedes de medicina legal para descartar ingresos por accidentes o emergencias médicas repentinas.

También resulta útil contactar rápidamente a compañeros de estudio, colegas laborales, conductores de plataformas digitales y amigos cercanos para reconstruir con precisión los últimos desplazamientos registrados antes del extravío.

De igual forma, las autoridades activan el Mecanismo de Búsqueda Urgente ante cualquier despacho judicial cuando existen indicios razonables de desaparición forzada o riesgo inminente contra la integridad personal.

Asimismo, se recomienda difundir únicamente boletines verificados con números telefónicos oficiales para evitar llamadas extorsivas, desinformación en redes sociales o entorpecimiento de las labores investigativas lideradas por agentes judiciales.

En casos que involucren niños, niñas o adolescentes, las entidades distritales y nacionales aplican atención prioritaria inmediata, coordinando alertas tempranas en terminales terrestres, aeropuertos y corredores viales capitalinos.

De manera complementaria, los allegados pueden solicitar acompañamiento psicosocial gratuito ante las entidades distritales competentes para recibir orientación jurídica integral durante todo el proceso institucional de localización.

Igualmente, resulta clave autorizar formalmente el rastreo técnico de dispositivos móviles, cámaras públicas y transacciones recientes para delimitar perímetros efectivos de búsqueda.

Finalmente, mantener comunicación constante con los investigadores asignados y aportar cualquier pista nueva sobre movimientos o señales telefónicas fortalece las probabilidades del reencuentro.