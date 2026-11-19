La historia de Arleth Carolina Álvarez Castillo, la docente barranquillera que fue encontrada con vida en Bogotá tras más de dos años desaparecida, tomó un nuevo rumbo luego de que se conocieran detalles sobre su estado de salud antes de perder contacto con su familia.

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(Vea también: Destapan vida a la que renunció profesora Arleth Carolina: ¿Qué pasó con su propiedades?)

La información fue divulgada por el periodista Sergio García, de Impacto News, quien ha seguido el caso y tuvo la oportunidad de compartir tiempo con la profesora en la capital. Según relató, la mujer habría atravesado dos episodios que fueron diagnosticados como esquizofrenia y que requirieron atención especializada.

De acuerdo con el comunicador, durante esos periodos Arleth Carolina habría permanecido hospitalizada cerca de un mes en cada ocasión. Después de recibir atención, podía retomar algunas actividades, pero con el paso del tiempo volvían a presentarse situaciones que preocupaban a sus allegados.

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Estos antecedentes permiten entender por qué Leida Castillo, su mamá, insistía desde antes de la desaparición en que su hija necesitaba acompañamiento profesional. La mujer llevaba tiempo buscando respuestas sobre lo que ocurría y quería que recibiera una valoración que permitiera establecer qué tipo de atención requería.

La forma en la que nos mostraron este caso como un enigma y resultó teniendo explicaciones lógicas. No compartir esta información sobre los antecedentes de la profesora Arleth lo que hizo fue alimentar rumores de drog4s o de brujería. https://t.co/jcgcoVDwpr — Laura Wolf 🐺 (@LauraWolfP) November 19, 2026

La preocupación que acompañó a la mamá de Arleth Carolina

La inquietud de Leida no comenzó cuando se perdió el rastro de la docente en octubre de 2024. Según los detalles conocidos a través del relato de García, la familia ya había enfrentado episodios relacionados con la salud mental de Arleth y buscaba la manera de ayudarla.

El periodista explicó que, aunque la profesora no tenía comportamientos agresivos, en algunas ocasiones salía y deambulaba, una situación que mantenía alerta a su entorno. La madre, por su parte, habría insistido en que recibiera atención y seguimiento para comprender lo que estaba sucediendo.

La situación volvió a cobrar importancia después de que Arleth fuera ubicada en Bogotá. Su familia logró reencontrarse con ella, pero el acercamiento también dejó nuevas preocupaciones sobre su bienestar y la posibilidad de que aceptara recibir ayuda médica.

Qué se sabe sobre la salud de la profesora tras ser encontrada

Después del reencuentro, Leida Castillo pidió que la EPS interviniera para garantizar que su hija pudiera acceder a una valoración profesional. La solicitud no buscaba que sus familiares establecieran por cuenta propia qué enfermedad podía tener, sino que especialistas determinaran su situación.

La información divulgada sobre los episodios anteriores corresponde a los testimonios conocidos por el periodista y no equivale a un diagnóstico médico actualizado. Hasta ahora, no se ha hecho público un parte clínico que confirme cuál es la condición actual de Arleth Carolina o qué tratamiento podría necesitar.

La docente fue trasladada al Hospital Santa Clara, en Bogotá, en medio de los esfuerzos de sus familiares para que recibiera atención. Las imágenes del procedimiento fueron difundidas por Sergio García y mostraron el momento en que la profesora llegó al centro asistencial.

Mientras tanto, su familia mantiene la petición de que pueda recibir acompañamiento médico y que se respeten sus derechos y su autonomía. Después de más de dos años sin saber dónde estaba, la preocupación de Leida ahora está puesta en que su hija tenga la atención que necesita.

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