Por: El Espectador

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La controversia por las presuntas irregularidades en los títulos académicos de Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, mantiene la atención de la opinión pública. Esto después de que, según El Espectador, la Universidad Nacional emitiera un comunicado en el que afirmó que Estrada Holguín no se graduó del programa de Minas y Metalurgia de esa universidad. De acuerdo con ese mismo medio, la polémica sumó un nuevo capítulo cuando la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta (Antioquia), también se pronunció sobre la supuesta formación de Estrada Holguín como bachiller en ese colegio.

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En su comunicado, la institución antioqueña explicó que, tras realizar una verificación estricta de sus registros y actas, concluyó que "la ciudadana Luz Verónica Estrada Holguín no ha culminado sus estudios de educación media en este plantel". Agregó que el diploma y el acta de grado que la representante presentó públicamente son "documentos que no corresponden a los archivos oficiales de esta institución". Además, indicó que Estrada Holguín, según sus registros, estuvo matriculada en 2017 como estudiante repitente de octavo grado, pero no finalizó sus estudios en el colegio.

Ante estos hallazgos, la institución educativa informó que notificó a las autoridades y a la Gobernación de Antioquia para que se adelanten las investigaciones necesarias por presuntos delitos de falsedad en documento y suplantación. El colegio enfatizó en su compromiso con la integridad académica y advirtió a la comunidad sobre la nulidad de cualquier documento que certifique estudios culminados por Estrada Holguín en esa entidad.

La polémica surgió, según El Espectador, tras un debate en la Comisión Segunda de la Cámara el 17 de noviembre, en el que Estrada Holguín realizó una afirmación técnica poco precisa, lo que motivó a varios senadores a revisar su documentación académica. Así mismo, Verónica Botero Fernández, exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, detalló a Noticias Caracol varias irregularidades en los certificados presentados por Estrada Holguín, como falsas firmas de decanos y el tiempo exacto en el que supuestamente cursó la carrera, algo inusual dadas las interrupciones académicas de 2019 y 2020.

Por último, la sede Medellín de la Universidad Nacional, el 23 de octubre de 2025, desmintió formalmente la emisión del título en mención, reforzando así las dudas sobre la autenticidad de los documentos que respaldan la carrera académica de la representante antioqueña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen de la polémica por los títulos de Luz Verónica Estrada Holguín?

La polémica inició luego de un debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, cuando varios senadores indagaron la autenticidad de los títulos académicos de Estrada Holguín tras una intervención suya con declaraciones técnicas inexactas. Posteriormente, la Universidad Nacional y el colegio Juan Pablo Gómez Ochoa negaron formalmente que ella hubiese obtenido títulos en sus instituciones, según reportes de El Espectador.

¿Qué consecuencias legales puede enfrentar Estrada Holguín por presunta falsedad de documentos?

Según el comunicado de la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, la situación ya ha sido notificada a las autoridades y la Gobernación de Antioquia, quienes podrían adelantar investigaciones penales y disciplinarias por delitos de falsedad en documento y suplantación, de acuerdo con lo publicado por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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