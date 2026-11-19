Por: Portal Bogotá

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En el marco de la iniciativa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la atención al cuidado y revitalización del espacio público ha sido una prioridad en la capital. De acuerdo con información oficial publicada por el portal de la Alcaldía de Bogotá, los parques Santa Fe y Óscar, situados en la localidad de Los Mártires, fueron protagonistas de una jornada de limpieza y embellecimiento, durante la que se logró recuperar alrededor de 205 metros cuadrados de áreas públicas, mejorar el entorno y fomentar espacios aptos para el encuentro y la convivencia ciudadana.

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La actividad contó con la participación conjunta de la Alcaldía Local de Los Mártires, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Policía Nacional, el operador LIME, el contrato CPS-253 UT Mártires y diez integrantes de la comunidad. Este trabajo colaborativo fue fundamental para el éxito de la jornada de recuperación, que se enfocó en intervenir zonas afectadas y dar un mejor aspecto a parques que son punto de referencia para los habitantes.

En el parque Santa Fe, el equipo llevó a cabo labores como el barrido, recolección de residuos, pintura y embellecimiento de andenes y áreas comunes. Estas acciones buscan no solo el mantenimiento, sino también la mejora significativa de estos espacios públicos. En el caso del parque Óscar, la intervención estuvo dirigida a un punto especialmente crítico por la acumulación de residuos sólidos y la presencia de una estructura tipo cambuche, que fue desmontada durante la jornada, evidenciando el compromiso con recuperar zonas afectadas por el abandono o el mal uso.

Durante la actividad, otro aspecto relevante fue la identificación de seis carreteros, seis carretas y siete personas habitantes de calle en los alrededores intervenidos. Atendiendo a esta realidad, el componente social de la intervención, liderado por la SDIS, brindó acompañamiento institucional y orientación sobre los servicios sociales disponibles, respetando siempre los derechos humanos y procurando la inclusión.

Esta jornada refleja el trabajo colaborativo entre entidades públicas y la comunidad, sumado al interés por generar entornos urbanos más limpios y seguros, favoreciendo el disfrute del espacio público para toda la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la importancia de la participación comunitaria en la recuperación de los parques Santa Fe y Óscar en Los Mártires?

La participación de los habitantes y el trabajo articulado con las entidades distritales permitieron una intervención más efectiva, pues reflejaron el compromiso de la ciudadanía con el cuidado del entorno y fortalecieron el sentido de apropiación sobre el espacio público.

¿Qué servicios sociales se ofrecieron durante la intervención a habitantes de calle en Los Mártires?

De acuerdo con la información oficial, la Secretaría Distrital de Integración Social ofreció acompañamiento institucional y orientación sobre los servicios sociales disponibles, enfatizando la importancia del respeto por los derechos humanos y la inclusión durante el proceso de recuperación del espacio público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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