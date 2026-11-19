Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Para quienes viven o se desplazan en la capital colombiana, mantenerse informado sobre el pronóstico del tiempo resulta clave para planear las actividades diarias. De acuerdo con la información recopilada en el portal "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" y citando recomendaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), este viernes 20 de noviembre de 2026 será fundamental consultar el estado del clima, especialmente por la posibilidad de lluvias y la variabilidad de la temperatura.

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El IDIGER ofrece varias herramientas actualizadas para que usted pueda estar al tanto de los cambios climáticos en tiempo real. Una de las más recomendadas es el Sistema Alerta Bogotá (SAB), que no solo presenta información sobre temperaturas máximas y mínimas, sino que además indica cuándo y dónde es probable que se presenten lluvias o fenómenos como granizadas y vientos fuertes en el interior de la ciudad. Estas plataformas permiten una consulta directa a través del celular, la tableta o el computador, facilitando así la planificación de su jornada.

Para quienes deseen consultar si está lloviendo en una zona específica de Bogotá, el proceso es muy sencillo según lo explica "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". Basta con ingresar al portal mapas.bogota.gov.co, elegir el mapa de lluvias en la sección ‘Tipos de mapa’ y, posteriormente, escribir la dirección de interés para verificar el estado actual del clima en esa ubicación. De acuerdo con el IDIGER, estas herramientas no solo son útiles para prever lluvias esporádicas, sino también para anticiparse a los efectos de fenómenos climáticos mayores.

En ese sentido, el fenómeno de El Niño 2026 ha tenido gran impacto sobre el clima en la ciudad. Según el IDIGER, aunque su presencia tiende a reducir la cantidad de precipitaciones y a elevar las temperaturas en regiones como el Caribe y la Andina de Colombia, incluyendo Bogotá, no elimina la posibilidad de lluvias intensas durante la segunda temporada del año. De hecho, en octubre y parte de noviembre pueden aparecer lluvias esporádicas, fuertes vientos o granizadas, a pesar de que El Niño continúe activo.

El fenómeno de El Niño es un evento de variabilidad climática que altera los patrones atmosféricos al calentar, de forma anómala, las aguas del Pacífico tropical. Sus efectos en Bogotá suelen percibirse como periodos más secos y con temperaturas elevadas, aunque, como aclara el IDIGER, esto no impide precipitaciones puntuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá en tiempo real?

Para verificar el pronóstico de lluvias en Bogotá en tiempo real, puede ingresar al Sistema Alerta Bogotá (SAB) o utilizar el portal mapas.bogota.gov.co, donde se selecciona el mapa de ‘Lluvias’ y se consulta la dirección específica de interés. Esta herramienta digital está recomendada por el IDIGER y facilita ver el estado de las precipitaciones y otros fenómenos atmosféricos.

¿Qué impactos tiene el fenómeno de El Niño 2026 sobre el clima y las lluvias en Bogotá?

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el fenómeno de El Niño 2026 reduce en promedio la cantidad de lluvias y eleva la temperatura en Bogotá, pero no elimina la segunda temporada de precipitaciones. Es posible que se registren lluvias y eventos extremos como granizadas, especialmente entre octubre y noviembre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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