Por: El Espectador

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El 19 de noviembre de 2026 se llevaron a cabo manifestaciones multitudinarias en varias ciudades de Colombia, en respuesta a la convocatoria encabezada por el Pacto Histórico, movimiento dirigido por el expresidente Gustavo Petro. De acuerdo con la información reportada por El Espectador, estas protestas tienen origen en el desacuerdo frente a la reforma tributaria propuesta por el presidente Abelardo de la Espriella. Los opositores denuncian que la ley de ajuste fiscal incrementaría el impuesto de renta y reduciría los impuestos para los sectores más acomodados, inquietud que encendió el debate nacional a pesar de que el propio presidente, en reciente alocución, anunció el retiro de la imposición de IVA a productos esenciales de la canasta familiar.

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La jornada estuvo marcada por una vigilancia reforzada desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Bogotá, donde se resalta la presencia del director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Los puntos de encuentro de las movilizaciones incluyeron ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y Santa Marta. En la capital, el punto de partida fue el Parque Nacional, desde donde integrantes de la oposición, entre ellos figuras como Iván Cepeda y María del Mar Pizarro, se dirigieron hacia la Plaza de Bolívar, acompañados por diferentes sindicatos, incluyendo a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En Cali, Gustavo Petro lideró una concentración en el Parque Obrero, desde donde marchó junto al vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, hasta el Parque de la Retreta. Allí, el exjefe de Estado profundizó sus críticas a las políticas económicas y diplomáticas del gobierno De la Espriella, aludiendo también a la falta de garantías para los procesos electorales regionales de 2027. En paralelo, en otros puntos del país se presentaron intervenciones de la Fuerza Pública, como en la vía Panamericana a la altura de Cajibío (Cauca) y en Bucaramanga (Santander), donde hubo enfrentamientos entre el ESMAD —Escuadrón Móvil Antidisturbios— y manifestantes debido a bloqueos viales.

Una característica de estas movilizaciones fue la demanda por parte de los organizadores de mayor diálogo con el gobierno, así como la oposición a las facultades extraordinarias que la ley de ajuste fiscal otorgaría al presidente De la Espriella sobre la fusión o desaparición de entidades estatales. Según declaraciones recogidas por El Espectador, líderes sociales y políticos también manifestaron preocupación por posibles nuevos impuestos a la tecnología y la venta de empresas públicas como Ecopetrol e Isa.

Por último, el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) solicitó a las entidades estatales mantener la presencialidad de sus funcionarios y no suspender actividades durante la jornada. Estas protestas, aunque en su mayoría pacíficas y ajustadas al recorrido previsto, exponen las tensiones sociales y políticas respecto a la actual orientación económica y gubernamental del país.

¿Cuáles fueron los motivos de las marchas contra el presidente Abelardo de la Espriella?

Según información de El Espectador, los principales motivos giran en torno a la reforma tributaria propuesta por el gobierno, que, en palabras de la oposición, incrementaría el impuesto de renta y favorecería fiscalmente a los sectores más ricos. Adicionalmente, hay preocupaciones sobre las facultades extraordinarias que la ley de ajuste fiscal otorgaría al presidente, así como el eventual impacto negativo sobre las empresas públicas y la falta de diálogo con los sectores sociales.

¿Qué papel tuvo el ESMAD y cómo se desarrollaron las protestas en ciudades como Cali y Bogotá?

El ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, intervino en diferentes ciudades para controlar intentos de bloqueo en vías principales, como la vía Panamericana y calles de Bucaramanga. En términos generales, las movilizaciones transcurrieron de manera pacífica en las rutas establecidas, según el secretario de Seguridad de Cali y los reportes de las fuerzas de seguridad, aunque sí se presentaron enfrentamientos puntuales relacionados con la intervención de las autoridades para despejar vías bloqueadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.