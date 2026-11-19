Por: El Espectador

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La inseguridad en Bogotá preocupa nuevamente tras un violento asalto ocurrido en el barrio Quinta Paredes, en la localidad de Teusaquillo. De acuerdo con información capturada por las cámaras de seguridad del establecimiento y compartida por El Espectador, dos hombres armados ingresaron a un restaurante el martes 17 de noviembre. Amenazando con armas de fuego, sometieron tanto a los comensales como a los trabajadores del lugar, viviendo todos largos y angustiosos segundos bajo la intimidación de los delincuentes.

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En los registros de video, uno de los atacantes —con el rostro parcialmente cubierto por una gorra— desenfundó un arma y se dirigió de forma directa a un grupo de personas que compartía en una mesa. Al mismo tiempo, su cómplice se posicionó en la entrada para controlar toda la situación, intimidando también desde ese punto y restringiendo cualquier intento de huida o defensa por parte de las víctimas. Ante la advertencia expresa de que habría disparos si no acataban las órdenes, las personas presentes se vieron obligadas a entregar sus pertenencias personales.

La violencia de los asaltantes escaló cuando, tras reunir varios objetos de valor, uno de ellos avanzó hacia el fondo del restaurante y golpeó en la cabeza a un trabajador, exigiendo que se tirara al piso. Esta agresión se repitió contra otra persona, a quien también despojaron de sus pertenencias. El ambiente se tornó más caótico cuando los delincuentes, ante la tensión reinante, obligaron a todos a quedarse quietos y tirarse al suelo mientras ellos volcaban varias mesas y sillas, causando más miedo entre quienes buscaban protección.

Tras recorrer el local y cometer el hurto, los dos asaltantes salieron rápidamente y abordaron motocicletas donde aguardaban al menos otros dos cómplices, según lo identificado en el mismo reporte. Se calcula que los delincuentes lograron llevarse las pertenencias de alrededor de 13 personas. Hasta el momento, las autoridades encargadas no han dado declaraciones oficiales respecto a este caso.

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¿Cómo ocurrió el asalto a restaurante en Quinta Paredes, Bogotá?

El asalto tuvo lugar el martes 17 de noviembre en un restaurante del barrio Quinta Paredes. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, dos hombres, uno de ellos cubriéndose la cara con una gorra, ingresaron armados y amenazaron a los presentes, exigiendo sus pertenencias y usando la violencia para controlar la situación. Se estima que participaron otros dos cómplices que esperaban afuera y que, en total, se robaron objetos de unas 13 personas.

¿Qué hicieron las autoridades tras el robo en el restaurante de Teusaquillo?

Hasta el momento, no existe información oficial acerca de pronunciamientos o acciones de las autoridades tras el hecho. El artículo de El Espectador solo señala que no se ha registrado un comunicado o posición pública sobre el caso por parte de las entidades responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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