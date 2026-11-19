La jornada de protestas convocada este 19 de noviembre han dejado disturbios en varias partes de Bogotá. Uno de los puntos más críticos se dio en la carrera Séptima con calle 46, en inmediaciones de la Universidad Javeriana.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Esmad interviene en algunos bloqueos en Colombia (hay videos); cambios obligados en Transmilenio)

Desde el mediodía del jueves se han presentado bloqueos en esta importante arteria vial por el sentido norte-sur, pues varios de los manifestantes tienen como objetivo llegar a la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital. Esto ha causado estragos en la movilidad, por lo que las autoridades de tránsito han recomendado tomar vías alternas y han desviado varias rutas de buses del SITP.

Ante esta situación, la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), antiguo Esmad y posteriormente Undmo intervino en el lugar. Allí, se presentaron enfrentamientos entre algunos manifestantes y la fuerza pública, que reaccionó lanzando aturdidoras y gases lacrimógenos.

Videos muestran el despliegue de varias patrullas de la Policía para dispersar a las personas aglomeradas, que huyeron de los gases.

* Pulzo.com se escribe con Z