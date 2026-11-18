En medio de los enredos de orden público en Bogotá, los ciudadanos con deudas por multas de convivencia en Bogotá acceden actualmente a un descuento del 60 % sobre los intereses moratorios acumulados, beneficio vigente hasta el 21 de diciembre de 2026.

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La medida surge tras la aprobación del Acuerdo 1084, denominado “por una Ciudad Inteligente”, mediante el cual el Concejo de Bogotá estableció alivios tributarios y no tributarios para sanear obligaciones distritales.

Este alivio económico cobija a quienes recibieron sanciones por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana, tales como colarse en el sistema de transporte masivo o portar armas cortopunzantes en espacios públicos.

Asimismo, aplica para infracciones frecuentes como arrojar escombros en vías públicas, incumplir la recolección de excrementos de mascotas o consumir sustancias psicoactivas en zonas restringidas dentro de la capital colombiana.

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Para obtener la rebaja financiera, los deudores deben cancelar el 100 % del capital inicial de la sanción junto con apenas el 40 % de los intereses generados hasta la fecha.

Una vez vencido el plazo máximo del 21 de diciembre de 2026, quienes mantengan saldos pendientes tendrán que asumir la totalidad del capital más el cobro íntegro de los intereses.

Durante lo corrido de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá impuso exactamente 566.716 comparendos bajo la Ley 1801, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana vigente en todo el país.

Consecuencias legales por no pagar las multas en Bogotá

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia advirtió que superar seis meses sin cancelar estas obligaciones activa bloqueos administrativos severos que afectan múltiples trámites cotidianos de los ciudadanos infractores.

Quienes permanezcan en mora enfrentarán las siguientes restricciones legales hasta ponerse completamente al día con la administración capitalina:

Imposibilidad para contratar o renovar vínculos contractuales con entidades públicas del Estado.

Prohibición para recibir nombramientos o ascensos dentro de cualquier cargo público.

Restricción para ingresar a escuelas de formación pertenecientes a la Fuerza Pública.

Bloqueo para obtener o renovar el registro mercantil ante las cámaras de comercio.

Impedimento para tramitar o renovar permisos oficiales de tenencia o porte de armas.

Negación de permisos otorgados por alcaldías locales para comercializar bienes en espacios autorizados.

Suspensión para adelantar trámites administrativos en oficinas de tránsito y transporte nacional.

Exclusión de mecanismos temporales de regularización definidos por el Gobierno Nacional.

Pérdida del derecho a conmutar multas tipo 1 y 2 mediante programas comunitarios o actividades pedagógicas.

¿Cómo consultar y pagar comparendos en la plataforma LICO?

Para facilitar el saneamiento financiero sin intermediarios, la ciudadanía dispone de la herramienta digital oficial Liquidador de Comparendos (LICO), habilitada permanentemente para verificar estados de cuenta y ejecutar pagos electrónicos seguros.

Quienes deseen comprobar si registran medidas correctivas pendientes deben seguir este procedimiento básico en internet:

Ingresar directamente al portal oficial lico. scj. gov. co desde cualquier dispositivo conectado.

Digitar el número de documento de identidad en el campo habilitado.

Tras completar esa consulta, el sistema desplegará el listado detallado de comparendos por convivencia asociados al ciudadano junto con el monto total adeudado actualmente al Distrito Capital.

Si el usuario no registra infracciones vigentes, la plataforma informará expresamente que dicho número de cédula carece de medidas correctivas pendientes por cancelar.

Para liquidar la deuda en línea aprovechando el descuento vigente, los contribuyentes deben realizar estos pasos:

Acceder al sitio web lico.scj.gov.co.

Escribir el número de documento y actualizar los datos personales solicitados.

Seleccionar la alternativa PAGO GOU – PSE.

Completar la transacción bancaria y descargar el comprobante enviado automáticamente al correo electrónico registrado.

Con esta jornada de normalización de cartera, las autoridades capitalinas buscan fomentar el cumplimiento ciudadano, reducir la morosidad acumulada y evitar bloqueos legales que afecten la actividad laboral de los bogotanos.

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